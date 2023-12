Simone Biles posa com novo traje de ginástica vermelho e dourado

Ginasta olímpica Simone Biles está abraçando o espírito natalino, como fica evidente em sua recente postagem no Instagram. O jovem de 26 anos compartilhou fotos vestindo uma malha vermelha festiva com intrincados detalhes dourados, com alças brilhantes e uma faixa dourada detalhada ao redor da cintura.

O collant, uma roupa familiar para Biles que representou os Estados Unidos em vários Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais, complementa perfeitamente a temporada de férias.

Com o nome dela costurado com fio dourado no quadril, Biles traz um toque pessoal à moda da ginástica, aludindo a looks mais patrióticos no futuro.

Feliz pelo marido

Biles comemorou o marido Jonathan Owens‘primeiro touchdown da NFL durante o Green Bay Packers‘Vitória no Dia de Ação de Graças contra o Leões de Detroit.

Owensuma segurança para o Empacotadoresmarcou após um fumble do quarterback do Lions Jared Goffdando o Empacotadores uma pista inesperada. Biles expressou seu entusiasmo nas redes sociais

“Esse é meu marido!!!!!!!!!!!!!!!!” ela escreveu.

O casal, principalmente em um relacionamento à distância devido às carreiras esportivas, tem apoiado as conquistas um do outro. Biles pretende competir nas Olimpíadas de Paris no próximo ano, dando continuidade ao seu legado como a ginasta mais condecorada da história.