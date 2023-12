Simone Biles responde ao frenesi da mídia provocado por Jonathan Owens

Simone Biles‘ marido, Jonathan Owensdeu uma entrevista que apresentou alguns comentários bastante polêmicos discutidos longamente pela mídia, mas agora a dupla se pesou para declarar que não se incomoda.

Owensque desempenha um papel defensivo para o Green Bay Packersapareceu em uma entrevista em podcast na qual disse que se conheceram online e que ele não sabia quem ela era e que ele era o atrativo do relacionamento.

Simone Biles fala sobre sua experiência angustiante como filha adotivaTwitter

Eu fico tipo, ‘Deixe-me ver quem é'”. Owens disse ao The Pivot. “Nunca prestei muita atenção à ginástica, então isso despertou minha curiosidade.

“Eu sempre digo que os homens são o partido.”

Biles estava realmente presente na entrevista e não pareceu se importar com o que ele disse enquanto ela ria junto com ele e revirava os olhos sarcasticamente, mas a mídia e os fãs captaram os comentários depois.

Assim, ela respondeu à discussão do marido postando uma foto deles no casamento, durante a qual ela legendou “Humor”. Owens respondeu postando uma foto da dupla, também do dia em que se casaram, com a legenda: “Despreocupado. Só sei que estamos trancados aqui.”

Biles é uma extraordinária ginasta americana, amplamente considerada uma das maiores da história do esporte. Ela ganhou inúmeras medalhas olímpicas e em campeonatos mundiais, demonstrando habilidade, força e inovação incomparáveis ​​na ginástica.

Seu domínio até a levou a ter alguns movimentos com seu nome, ou em sua homenagem, após o Campeonato Mundial de 2023.

Quem é Jonathan Owens?

Jonathan Owens é um safety da NFL que entrou na liga como um agente livre não contratado. Ele assinou com o Cardeais do Arizona em 2018, mas ganhou mais atenção depois de ingressar no Houston Texanos em 2020.

Ele se juntou ao Empacotadores em 2023 e na semana 15, registrou 210 tackles, dois sacks, seis passes desviados e um touchdown defensivo em sua carreira na NFL. Fora de campo, ele é notavelmente reconhecido por seu relacionamento com Bilesque é muito mais famoso.