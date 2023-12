Simone Biles tinha medo de morrer nas Olimpíadas de Tóquio, segundo novo livro

Simone Bilesa renomada ginasta, tomou a difícil decisão de se retirar das finais por equipes de ginástica no Olimpíadas de Tóquio 2020 devido à experiência dos ‘twisties’, um fenômeno desorientador para as ginastas. Em um livro recém-lançado por Gotham Chopra intitulado ‘Religion of Sports’, é revelado que Biles procurou sua mãe, Nellie, em busca de apoio durante esse período emocional.

De acordo com o livro, Biles expressou a sensação de que poderia morrer toda vez que realizasse um salto com duas voltas e meia. Esse medo a levou a se retirar da competição, pois confidenciou aos companheiros: “Não quero fazer nada estúpido”.

Em busca de garantias e orientação, Biles ligou para a mãe, que forneceu o apoio necessário. Nellie confortou a filha e enfatizou a importância de priorizar seu bem-estar, dizendo: “Você não precisa sair por aí e se machucar.

Durante o momento íntimo entre mãe e filha, Nellie continuou a oferecer palavras de encorajamento, dizendo a Biles para cuidar de si mesma e lembrando-a de que todos estavam orando por ela. O livro também detalha como Nellie informou ao restante da família e amigos de Biles sobre sua decisão de se retirar da competição, enfatizando que Biles colocou seu bem-estar físico e mental em primeiro lugar.

Biles superou as críticas após sua decisão

Biles enfrentou apoio e críticas pela sua decisão, com alguns aplaudindo a sua priorização da saúde mental, enquanto outros a condenaram como fraca. Em resposta à reação negativa, o livro revela a frustração de Biles ao explicar à sua família que as pessoas não conseguiram entender o raciocínio por trás de sua decisão.

Ela enfatizou que sua escolha não foi perder medalhas, mas sim prevenir possíveis lesões, afirmando: “Se eu tivesse continuado, provavelmente teria me machucado. Eles não teriam sido capazes de substituir [my scores].”

O livro fornece uma visão comovente da turbulência emocional que Biles experimentou durante esse período desafiador e lança luz sobre as complexidades da competição atlética de elite. Mostra o apoio inabalável de sua família e a luta interna que ela enfrentou para tomar uma decisão que priorizou seu bem-estar.