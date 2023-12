Slipknot processado e supostamente tentado lucrar com a morte do baterista Joey Jordison

Slipknot está sendo levado a tribunal por causa de seu falecido baterista Joey Jordison – a empresa que administra seu patrimônio afirma que a banda está lucrando com os pertences de Joey exibindo-os em um museu itinerante.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, a empresa que administra o espólio de Joey está processando a banda, alegando que usou a morte de Jordison em 2021 para aumentar as vendas de seu álbum de 2022, “The End, So Far”.