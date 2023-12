Sofia Vergara e sua dose de dura realidade: Isso é o que se chama envelhecer! É por isso que pareço diferente

Sofia Vergara foi uma atriz principal graças ao sucesso de ‘Família moderna‘… e isso fez com que seu nome disparasse para o estrelato.

Na verdade, sua figura era amplamente invejada. Porém, o tempo não pára para ninguém, e a atriz se abriu como poucas atrizes conseguem. Com uma dose incomum de realismo.

A aparência de seu rosto após vê-la no último encontro de todos os participantes da série é a prova para muitos de que ela é a mais recente celebridade ter passado por uma cirurgia e acabar parecendo uma paródia de si mesma. Mas ela mesma veio a público dizer que isso não é verdade. Ela não entrou na faca.

“Às vezes leio mensagens… Geralmente evito ler comentários porque, qual o sentido? Geralmente são pessoas de mau humor, deprimidas ou com ciúmes”, explicou a atriz em entrevista à People Magazine.

“Quando os leio, encontro coisas como: ‘Ela fez tantas coisas consigo mesma que nem se parece mais com ela. E eu fico tipo, ‘Não é como se alguém tivesse feito uma cirurgia plástica para fazê-la parecer pior do que ela fez antes ‘. Sempre tenho vontade de dizer: ‘Não, isso se chama envelhecer! É por isso que pareço diferente.

O segredo de Sofia Vergara é este: tira pacientemente a maquilhagem ao final do dia, recorre a tratamentos de microagulhamento sempre que pode e a tratamentos a laser para apagar os capilares mais pronunciados porque sofre de rosácea.

Ela acrescenta que aplica Botox nos olhos e pescoço regularmente.

Vergara deixa para trás um ano estranho

Este é um momento de reflexão. Do passado e do que pode vir no futuro. A virada do ano nos permite colocar muitos desafios e avaliar tudo o que veio antes. Sofia Vergara não fica para trás.

Sofia Vergara e Bad Bunny flertam nas redes sociaisRoberto Ortega

“Tem sido estranho e muito difícil”, confessou ela.

Uma das questões mais difíceis foi a separação do marido há sete anos, Joe Manganiello, após vários desentendimentos como paternidade ou sobriedade do ator.

“Passei por um divórcio este ano, a greve SAG-AFTRA que durou muito tempo. Vi meus amigos passarem por dificuldades, alguns deles tiveram que tirar os filhos da escola ou tiveram problemas com suas hipotecas, então é foi um ano muito, muito estranho.”