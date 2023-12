Solstício de Inverno 2023: Como o Solstício de Inverno pode afetar o seu signo do zodíaco?

Tele está próximo solstício de inverno em 21 de dezembro às 22h27 ET tem um significado especial, pois Plutão, o planeta da transformação, conclui seu trânsito de uma década e meia em Capricórnio.

Em 20 de janeiro de 2024, Plutão entrará em Aquário, moldando os próximos 20 anos. Esse solstício marca o culminar do ciclo de Capricórnio, incentivando a reflexão sobre as mudanças pessoais e globais desde 2008.

A astrologia do solstício de inverno sugere abraçar um equilíbrio entre a extroversão de Sagitário e a introversão de Capricórnio, alinhando-se com as energias celestiais.

Como o Solstício de Inverno pode afetar o seu signo do zodíaco?

Áries pode experimentar uma vibração suave, promovendo traços maduros, enquanto Touro se beneficia da confiança instintiva. Gêmeos é incentivado a redefinir parcerias e questões jurídicas, acolhendo oportunidades abundantes.

Câncer se concentra no amor e nas resoluções, organizando reuniões e nutrindo conexões. Leo enfatiza o descanso e a saúde, encontrando alegria no autocuidado.

Virgem, sob influência de Mercúrio, explora a criatividade e chama a atenção. Libra aproveita momentos aconchegantes com a família, resolvendo problemas de comunicação anteriores. Escorpião aprecia uma socialização alegre, deixando para trás um ano de trabalho árduo.

Sagitário, com ativação da casa do dinheiro, considera um expurgo pré-Ano Novo, tendo sorte nas questões financeiras. Capricórnio, com o solstício de inverno em seu signo, irradia charme, tornando-se mais envolvente e pronto para as celebrações festivas.

Aquário se prepara para um ano significativo de finais e novos começos, abrindo espaço para oportunidades emocionantes. Peixes concentra-se nos amigos e na comunidade, explorando novos locais e laços refrescantes.

À medida que as energias celestiais influenciam cada signo do zodíaco, o solstício de inverno serve como um guia cósmico, incentivando a autorreflexão, o equilíbrio e a preparação para o período transformador que se avizinha.

Ao alinharem-se com estas energias, os indivíduos podem navegar no solstício de inverno e nas suas consequências, maximizando os aspectos positivos refletidos nos seus mapas astrológicos.

O solstício de inverno em 21 de dezembro traz uma aura de reflexão e pressentimento, com mais horas de escuridão e o início de uma estação fria. Astrologicamente, a energia reflexiva carrega um tom positivo, beneficiando principalmente três signos do zodíaco: Capricórnio, Touro e Virgem.