Song Yadong escolhe Sean O’Malley para vencer, espera que Chito Vera fique chateado para que ‘eu possa vencê-lo’ novamente

Song Yadong está de olho no topo do peso galo após sua última vitória sobre Chris Gutierrez na luta principal do UFC Vegas 83.

Depois de uma vitória dominante, onde venceu todos os rounds no placar, o peso galo de 26 anos não perdeu tempo e convocou uma luta contra o ex-campeão Petr Yan no UFC 299, em março. O evento é encabeçado pela luta pelo título dos galos, com o campeão Sean O’Malley enfrentando Marlon “Chito” Vera em Miami.

Enquanto Yan parecia desinteressado na luta, deixando cair um emoji bocejando no Twitter, Song rapidamente respondeu. Ele lembrou ao russo que está tendo um desempenho nada estelar na derrota desigual para Merab Dvalishvili em março.

“Já disse a todo mundo que quero lutar contra Petr Yan”, disse Song na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 83. “Ele postou o emoji, significa que a luta foi chata, mas a última luta dele também foi chata. Tipo, merda.

“Então vamos lutar em [UFC] 299. Ouvi dizer que ele quer lutar em março. OK, vamos lutar em março. Nós dois não voltamos. Vamos cara a cara, vamos. Vamos ver quem tem melhor boxe. Vamos ver quem tem o melhor boxe nesta categoria.”

Supondo que seu desejo seja realizado, Song dividiria o card com Vera, a quem derrotou na apresentação de “Luta da Noite” em 2020.

Vera garantiu sua chance pelo título em grande parte devido a uma vitória anterior sobre O’Malley, colocando-o em uma posição perfeita para uma revanche, uma vez que o sempre chamativo veterano do Contender Series conquistou o título do UFC.

Embora Song não goste das chances de Vera garantir uma segunda vitória sobre O’Malley, ele definitivamente torcerá por ele, porque sabe que isso aceleraria seu próprio caminho para uma oportunidade de campeonato.

“Eu escolho Sean [to win]”, disse Song. “O Sean é esperto, tem bom jogo de pés e boa velocidade, mas espero que o Chito consiga vencer a luta e ter uma revanche comigo. Isso seria muito bom.”

Assim como O’Malley queria vingança pela única derrota em seu histórico, Song sabe que Vera adoraria lutar com ele. Embora Vera possa não ter ficado feliz com a decisão daquela noite, Song se sente confiante em sua vitória, especialmente sabendo o que teve de suportar apenas para chegar àquela luta no meio da pandemia global.

“Nossa primeira luta, esse cara que ele está preparando há seis meses, ninguém brigou com ele”, explicou Song. “O oponente dele ficava se machucando e o UFC me contou sobre a luta há duas semanas [before it happened].

“Naquela época, o COVID apenas começou. Fiquei um mês em casa, sem treinar, nem correr. O técnico disse que eu consigo, então aceitei a luta. Mas não tenho um bom condicionamento. Mas o fato é que ganhei os dois primeiros rounds. Vocês podem olhar de novo.

Se Vera cumprir a tarefa e se tornar campeão do UFC, Song adoraria desafiá-lo pelo título e, ao mesmo tempo, dar ao seu ex-adversário a chance de vingar uma derrota passada.

É claro que Song se sente ultraconfiante de que conseguiria uma vitória ainda mais impressionante na revanche, mas ele só precisa de uma chance para fazer isso.

“Em pé ou no chão, posso bater nele”, disse Song sobre Vera. “Ele não tem confiança para brigar comigo. Eu não sou uma criança agora. Tenho 26 anos agora.”