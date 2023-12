Song Yadong quer Petr Yan como o próximo depois de conquistar a vitória sobre Chris Gutierrez na luta principal do UFC Vegas 83

Song Yadong não conseguiu a finalização que queria, mas ainda assim teve um desempenho dominante em cinco rounds para vencer Chris Gutierrez na luta principal do UFC Vegas 83.

Depois de superar Gutierrez na maior parte dos primeiros 15 minutos, Song então voltou-se para seu jogo de luta livre e luta agarrada enquanto exibia um controle incrível e um ataque ground and pound que o ajudou a garantir a vitória. Os scorecards finais foram 50-44, 50-45 e 50-45, com Song recebendo a aprovação dos juízes.

Depois disso, Song admitiu que ficou desapontado porque o card foi transferido de sua terra natal, a China, de volta para o UFC APEX em Las Vegas, mas ele ainda estava feliz pela vitória.

“Eu realmente queria lutar na China, é minha casa”, disse Song. “No top 15 ninguém leva luta, mas venho buscar o cinturão.”

Enfrentando um dos finalizadores mais devastadores do peso galo, Gutierrez mostrou rapidez nos pés enquanto se esquivava da força de Song nos pés. Muitas das primeiras trocas viram os dois lutadores dando alguns chutes fortes nas pernas, mas nem Gutierrez nem Song realmente ganharam vantagem nessas trocas.

Com Song lutando para diminuir a distância, Gutierrez conseguiu dançar por fora enquanto dava socos diretos no rosto do oponente. Isso fez com que Song finalmente mergulhasse para uma queda no final do segundo round, embora ele não tenha conseguido causar muito dano com Gutierrez fazendo um jogo de guarda eficaz nas suas costas.

De volta em pé, Song ainda lançava com muita força, mas o movimento de Gutierrez o impedia de realmente armar qualquer combinação real. Não foi até que Song finalmente colocou Gutierrez encostado na jaula onde ele poderia disparar uma saraivada de tiros em rápida sucessão.

Embora Song vencesse os rounds por pouco, ele não foi capaz de machucar realmente Gutierrez, mas tudo mudou no quarto round, quando o lutador do Team Alpha Male finalmente acertou um soco forte que causou alguns danos. Com Gutierrez brevemente atordoado, Song desferiu uma série de socos antes de finalmente se acomodar novamente na tela, onde começou a trabalhar seu ataque de ground and libra.

Song continuou a mostrar seu domínio no chão, onde claramente tinha uma vantagem sobre Gutierrez, que estava simplesmente preso embaixo dele, com poucas chances de escapar. Não foi o desempenho mais punitivo, mas Song permaneceu no controle enquanto atacava a cabeça e o corpo enquanto aplicava alguns cotovelos esmagadores sempre que encontrava espaço suficiente para trabalhar.

O tempo passou até a buzina final quando Song garantiu a vitória e melhorou seu recorde para 5-1 nas últimas seis lutas, com sua longa derrota chegando para o eterno candidato ao peso galo Cory Sandhagen.

Após a vitória, Song imediatamente voltou sua atenção para o ex-campeão peso galo do UFC Petr Yan, que tuitou um emoji de bocejo depois de assistir ao evento principal no sábado.

“Próximo, Petr – eu sei que você quer lutar em março, ok, vamos em março”, gritou Song. “Você é a última luta [was boring], também, mano. Parecia uma merda. Seu boxe é bom, ok, vamos lá. Estou chegando.”