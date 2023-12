Sophie Turner flagrada beijando novo namorado em meio ao divórcio de Joe Jonas

Sofia Turner se recuperou de sua separação com Joe Jonas porque ela tem um cara novo!

Sophie estava em plena forma em Londres na sexta-feira com seu novo namorado, o aristocrata britânico Peregrino Pearson – não se preocupe com a pronúncia… ele atende por Perry.

Quanto à sua linhagem… Perry é o filho mais velho de Michael Pearson o 4º Visconde Cowdray – também um importante interessado no império de mídia da família Pearson.

Sophie está abarrotada – US$ 10 milhões – mas isso não é nada em comparação com Perry, cujo banco movimenta mais de US$ 270 milhões.