Sophie Turner leva filhos para as férias, mas Joe Jonas pode ver as filhas, afinal

Sofia Turner está de volta ao trabalho de mãe bem a tempo para as férias… é a vez dela cuidar de seus dois filhos como parte do acordo de custódia dos filhos com Joe Jonas … mas uma reunião de família pode estar nos planos.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, Sophie terá os filhos até janeiro. 7… o que significa que ela provavelmente celebrará o Natal e o Ano Novo com Willa dar Delfina lá em Londres.

Mas, veja só… Joe também está na Inglaterra – ele foi recentemente visto no hot spot de Londres Chiltern Firehouse – então parece que há pelo menos uma chance decente de Joe ver os pequenos no Natal também.

Claro, a grande questão então é: Sophie e Joe passarão algum tempo juntos com suas filhas nas férias, que tradicionalmente são um assunto de família?

As meninas estão com Sophie desde dezembro. 16 anos… e eles estão autorizados a viajar com ela nos Estados Unidos e no Reino Unido… mas as crianças terão que ser levadas de volta para Joe em Nova York no dia 16 de janeiro. 7.

Lembre-se… Joe tinha os filhos para o Halloween e o Dia de Ação de Graças, então os pais estão dividindo as tarefas do feriado sob as suas acordo temporário de guarda dos filhos enquanto eles trabalham um divórcio.

Enquanto isso, Sofia estava flagrado se pegando com aristocrata britânico Peregrino Pearson no início deste mês em Londres… antes de ela ter os filhos.