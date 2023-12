Sorteio do Euro 2024: quando é, times, sorteios e cabeças de chave

Adepois dos jogos de qualificação para Euro 2024já conhecemos 21 equipes que formarão os grupos da Campeonato Europeu de Futebol 2024.

Porém, ainda resta esperar para saber os últimos 3 times que sairão dos Playoffs e conquistar as vagas restantes. Lembremos que o Euro será disputado entre 14 de junho e 14 de julho Na Alemanha.

Equipes qualificadas para o Euro 2024

Alemanha

França

Bélgica

Portugal

Espanha

Escócia

Peru

Inglaterra

Áustria

Hungria

Eslováquia

Dinamarca

Albânia

Holanda

Romênia

Suíça

Sérvia

Itália

Eslovênia

República Checa

Croácia

As equipes participarão dos play-offs do Campeonato Europeu de 2024

Os últimos três países que competirão no Campeonato Europeu de 2024 sairá dos playoffs em março. Polónia, Estónia, Finlândia, Ucrânia, Islândia, Israel, Bósnia, Geórgia, Cazaquistão, Grécia, Luxemburgo e País de Gales já estão nos playoffs e jogarão em março de 2024.

Sementes para o sorteio do UEFA Euro 2024

Na Euro 2024 teremos seis grupos que serão sorteados Sábado, 2 de dezembro. O que já sabemos são as equipes cabeças-de-série, que estarão no primeiro pote, e são as seguintes:

Alemanha, como país anfitrião Espanha França Portugal Bélgica Inglaterra

Todos os potes do sorteio UEFA Euro 2024

Como houve grupos classificatórios com mais equipes, os grupos com seis equipes terão os pontos da última equipe classificada subtraída. Abaixo estão todos os potes para o Euro 2024 empate.

Pote 1

Alemanha

Espanha

França

Portugal

Bélgica

Inglaterra

Pote 2

Hungria

Peru

Dinamarca

Albânia

Romênia

Áustria

Pote 3

Escócia

Croácia

Eslovênia

Eslováquia

República Checa

Holanda

Pote 4

Itália

Sérvia

Suíça

Equipe vencedora dos play-offs da Rota A

Equipe vencedora dos play-offs da Rota B

Equipe vencedora dos play-offs da Rota C

Quando é o sorteio do Euro 2024?

O sorteio para Euro 2024 será realizada em 2 de dezembro.

A que horas é o sorteio do Euro 2024 na Alemanha?

O sorteio do Euro 2024 na Alemanha será realizado no sábado, 2 de dezembro, às 18h CET. Os fãs no Reino Unido podem assistir às 17h GMT, enquanto os fãs nos Estados Unidos podem assistir às 12h ET/09h PT.

Países que disputarão os play-offs dos playoffs do Euro 2024

Estas são as equipes que se classificaram para os Playoffs e buscarão uma das três vagas restantes para disputar a Euro 2024 na Alemanha: