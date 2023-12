Sorteios IMPERDÍVEIS hoje (02) da Mega-Sena, Lotofácil e Quina

Neste sábado (2), a Caixa Econômica Federal irá realiza o sorteio das três loterias mais famosas do país, que já transformaram milhares de pessoas em milionárias em seus concursos.

As pessoas que sonham em ganhar milhões de reais de uma hora para outra terão várias oportunidades de concretizar esse desejo. Para isso, basta fazer uma aposta na Mega-Sena, na Lotofácil ou a Quina e torcer para ter seus números sorteados.

Confira abaixo mais detalhes de cada um dos concursos e veja como jogar nas modalidades lotéricas. Quem não gostaria de encerrar o ano com milhões de reais na conta bancária? Esse pode ser o seu momento.

Mega-Sena: três sorteios por semana

A Caixa Econômica promoveu uma grande mudança na Mega-Sena em agosto deste ano. Em resumo, a loteria mais famosa do país passou a ter três sorteios regulares por semana, em vez de dois. Os concursos, que aconteciam às quartas-feiras e aos sábados, agora são realizados às terças, quintas e aos sábados.

Na última quinta-feira (30), a Caixa realizou o sorteio do concurso 2662 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram as seguintes:

17 – 20 – 31 – 34 – 40 – 42

Em síntese, uma aposta realizada em Juazeiro do Norte (CE) acertou todas as dezenas e faturou sozinha R$ 35,8 milhões. Outros 40 jogos fizeram a quina e ganharam R$ 69.230,66, cada um. Houve ainda o pagamento de R$ 1.317,36 a 3 mil apostas que acertaram quatro dezenas.

Neste sábado (2), a Caixa Econômica realiza o concurso 2663 da Mega-Sena. A premiação principal está estimada em R$ 3 milhões, mas o valor pode variar conforme a quantidade de apostas ganhadoras e o valor arrecadado com os jogos em todo o país.



Você também pode gostar:

Último concurso da Lotofácil teve dois ganhadores

Na última sexta-feira (1º), a Caixa Econômica realizou o sorteio do concurso 2968 da Lotofácil. Os números sorteados podem ser consultados logo abaixo:

02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23

Duas apostas gabaritaram os números do concurso e dividiram o prêmio principal. Assim, cada jogo vencedor faturou R$ 754.666,63. Outras 285 apostas acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas e ganharam R$ 1.586,33, cada uma. Além disso, milhares de jogadores acertaram entre 11 e 13 dezenas e ganharam até R$ 30, cada.

Quina acumulou de novo

A Caixa Econômica também realizou na última sexta-feira (1º) o sorteio do concurso 6305 da Quina. Confira abaixo os números sorteados:

04 – 16 – 25 – 29 – 49

Assim como ocorreu nos últimos concursos da modalidade, ninguém gabaritou os números sorteados pela Caixa Econômica. Contudo, vários jogos acertaram a maioria dos números e ganharam prêmios em dinheiro.

Em síntese, 111 apostas acertaram 4 das 5 dezenas sorteadas e faturaram R$ 3.766,38, cada uma. Outros milhares de jogadores acertaram duas e três dezenas e ganharam até R$ 61,47, cada.

Como ninguém acertou todas as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica, o prêmio acumulou para o próximo sorteio da Quina, do concurso 6306, subindo para R$ 5,5 milhões.

Aumente suas chances de ganhar

Os interessados em tentar a sorte nas loterias podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar e acessar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Para ter mais chances de ganhar na loteria, a principal dica dos analistas é aumentar a quantidade de números escolhidos no bilhete. Quanto mais dezenas selecionadas, maiores as chances de faturar alguma premiação nas modalidades lotéricas.

Além disso, os apostadores podem escolher números aleatórios, evitando sequências numéricas, como 1, 2, 3, 4, 5, 6. De acordo com analistas, as chances de sair alguma sequência são menores do que o sorteio de números aleatórios.

De todo modo, o mais indicado é persistir jogando na loteria. A frequência e a regularidade dos jogos aumentam as chances de acerto e elas podem ser recompensadoras.

Como receber os prêmios das loterias?

De acordo com a Caixa Econômica, o apostador que faturar algum prêmio nos concursos das loterias pode receber os valores em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Contudo, caso o prêmio bruto da premiação supere o valor líquido de R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00), o pagamento acontecerá apenas nas agências da Caixa. O apostador deverá se apresentar portando comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Por sua vez, em caso de premiações com valores iguais ou acima de R$ 10.000,00, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de dois dia úteis, contados a partir da data em que o ganhador se apresentou em qualquer agência da Caixa.