Rrumores sobre uma possível saída de Jon Rahm para VIDA Golfe não estão desacelerando. Embora o jogador de golfe espanhol tenha deixado clara em fevereiro de 2022 a sua “lealdade ao PGA Tour”, nas últimas semanas circularam rumores de que ele está aberto à mudança.

Ainda mais quando Tom D’Angelorepórter do Palm Beach Post, falou de “vários meios de comunicação relatando que Rahm está em negociações avançadas com a liga apoiada pela Arábia Saudita por um potencial de US$ 600 milhões.” Este relatório falava dele se juntando ao time capitaneado por Sérgio Garcia.

O boato chegou agora ao Hero World Challenge. Durante as conferências de imprensa após o segundo dia, foi colocada a questão ao Tiger Woods e Jordan Spieth. O primeiro, questionado sobre a possível saída de alguns jogadores, não deu muitos detalhes.

“Eu ficaria surpreso, sim, mas muitas coisas diferentes aconteceram nas últimas semanas. As coisas mudaram e continuarão a mudar.” Bosque disse.

Spieth elogia Rahm

Espiãocolíder do Hero World Challenge após as duas primeiras rodadas, foi mais explícito e falou diretamente sobre a possibilidade de Jon Rahm sendo um dos jogadores a aderir VIDA Golfe.

“Jon Rahm é um dos maiores trunfos que temos no PGA Tour. Não seria muito bom para nós no geral porque queremos jogar contra os melhores jogadores do mundo e é isso que Jon é”, disse Espião.

“Eu sei que alguns caras conversaram com ele. Eu sei que talvez ele esteja avaliando algumas decisões, talvez não. Eu realmente não sei, então não quero insultá-lo e dizer que ele está avaliando decisões se ele já sabe que não é ou se é.

“Se ele não está pensando nisso, o que eu realmente não sei, então seria um insulto apenas jogar esse jogo com ele e responder a essas perguntas. Ele pode se sentir insultado com isso.”

“De certa forma, isso está fora do meu controle. Obviamente, eu poderia falar por mais de 200 jogadores no Tour PGA e dizemos que realmente esperamos que ele continue conosco.”

Apesar de LIV não dá pontos para o ranking mundial e isso põe em causa a presença em grandes torneios, Rahm’s a vitória no recente Masters em Augusta lhe dá isenção para os quatro Majors pelos próximos cinco anos e garante que jogará no Masters para o resto da vida.