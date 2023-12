Splash Brothers voltam ao comando enquanto os Warriors seguram os Clippers

Thouve um tempo, e não há muito tempo, em que a mera menção do Guerreiros do Golden State incutiu medo nos corações da oposição.

A última dinastia, a tetracampeã, aterrorizava os adversários com uma exibição por noite. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Verde e empresa mostraram uma sinergia raramente vista na história.

O torneio da temporada da NBA é bom para certas equipesGrade Esportiva

Ontem à noite vimos novamente vislumbres daquela equipe, daquela máquina tão bem lubrificada Steve Kerr. Eles precisavam disso, porque o Clippers de Los Angeles lutou até o fim (120-114).

Curryque marcou 26 pontos, e Klay, que, apesar de estar fora do alvo (2/7 na faixa de três pontos), terminou com 21, lembrava os velhos tempos. Os Splash Brothers estavam de volta.

Até sete jogadores do Bay (e isso é novidade), assinaram dois dígitos. Verde (13), Vamos (17), Temperamental (13), Sárico (13), entre outros, interrompeu o Tosquiadeiras que mais uma vez deixou uma impressão muito boa com Kawhi (23 pontos) e Endurecer (18+7 assistências) como protagonistas. O Clippers de Los Angeles sentiu o cansaço de ter jogado (e vencido) em Sacramento na noite anterior.

Ritmo alucinante

Um dos jogos da temporada, Estado DouradoA batida na mesa por 31-24 no primeiro quarto deixou claro que eles haviam deixado as dúvidas fora da quadra.

Curry e Klay movendo-se sem a bola, Temperamental criando suas fotos e Verde reminiscentes do passado foram notícias positivas para uma equipe onde a inconsistência dominou.

Kawhi Leonard, melhor jogador do Clippers na derrota para o Golden StateGodofredo A. VsquezPA

Para os visitantes, Dente estava causando danos na pintura contra um perdido Malucoe Kawhi e Endurecer aproveitou cada posse para punir.

Westbrook teve bons minutos fora do banco (14 pontos, 11 rebotes), algo que não estava acostumado nos últimos jogos. Paulo Jorgeuma senhorita, teve ótimas atuações.

Nos minutos finais, com tudo praticamente empatado, o jogo correu a favor dos donos da casa. Curry foi novamente decisivo e o Guerreiros conquistaram uma vitória de mérito, daquelas que recarregaram o ânimo com um Chase Center totalmente dedicado à causa e subiram novamente no Oeste (9-10).

O Tosquiadeiras agora são 8-10. Os Splash Brothers voltaram por uma noite. Vamos ver se não continua sendo uma anedota.