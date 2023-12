Spurs derrotam Lakers e derrapam em 18 jogos no primeiro confronto entre LeBron e Wemby

Devin Vassell teve 36 pontos, Victor Wembanyama fez 13 pontos e 15 rebotes, e o incentivo de São Antônio perdeu uma derrapagem em 18 jogos, derrotando o short-handed Los Angeles Lakers 129-115 na sexta à noite.

Lebron James teve 23 pontos e 10 rebotes em seu retorno, depois de perder o jogo de quarta-feira com o Lakers devido a uma contusão na panturrilha esquerda. Antonio Davis ficou de fora devido a uma lesão no quadril depois de marcar 37 pontos e pegar 10 rebotes na vitória do Lakers por 122 a 119 sobre o Spurs na quarta-feira.

LeBron James surpreende a NBA com seus raros e espetaculares arremessos de três pontosYouTube

Los Angeles também ficou sem D’Angelo Russell (enxaqueca) e Câmera avermelhada (dor no joelho direito). A vitória foi a primeira do San Antonio desde que derrotou Fénix em 2 de novembro. Foi a mais longa seqüência de derrotas na história da franquia, superando a derrapagem de 16 jogos na temporada passada.

O Torneio da temporada da NBA o campeão Lakers estava jogando sua terceira partida em quatro noites. Keldon Johnson fez 17 pontos e Zach Collins somou 16 pontos para o Spurs.

Austin Reaves marca 22 pontos

O Lakers tentou compensar a ausência de Davis com um gol equilibrado. Austin Reaves fez 22 pontos e Rui Hachimura adicionou 20.

San Antonio alcançou uma vantagem de dois dígitos aos quatro minutos de jogo e teve uma vantagem de 49-24 no Doug McDermottA cesta de três pontos aos três minutos do segundo quarto.

Essa vantagem de 25 pontos desapareceu rapidamente quando o Lakers teve uma sequência de 38-17 no início do segundo quarto. Madeira Cristã empurrou Wembanyama para o lado para uma bandeja que reduziu a vantagem dos Spurs para 66-62 faltando 19 segundos para o fim do primeiro tempo. A enterrada de Wood coroou uma sequência de 8-0 (88-80), faltando quatro minutos para o final do terceiro quarto.

A SEGUIR

Lakers: Hospedar Nova Iorque na segunda-feira.

Esporas: Hospedar Nova Orleans no domingo.