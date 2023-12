SSA 632: Quando você precisará preencher este formulário e onde obtê-lo?

Seguro Social os beneficiários podem encontrar situações em que recebam pagamentos indevidos, ou seja, mais fundos do que têm direito. Nestes casos, os beneficiários são prontamente notificados pela Segurança Social, detalhando os motivos do pagamento indevido e fornecendo opções de resolução.

Os beneficiários podem contestar um pagamento a maior enviando o Formulário SSA-561, Solicitação de Reconsideração, explicando por que contestam o pagamento a maior.

Como posso obter a isenção do meu pagamento a maior de SSI?

Alternativamente, se reconhecerem o pagamento indevido, mas considerarem o reembolso inviável devido a restrições financeiras, podem apresentar o Formulário SSA-632, Pedido de Isenção de Recuperação de Pagamento Indevido. Este formulário permite ao destinatário descrever a sua situação financeira, justificando o pedido de renúncia ao reembolso.

Para aqueles que desejam reembolsar, mas enfrentam dificuldades com a taxa de reembolso proposta, o Formulário SSA-634, Solicitação de Alteração na Taxa de Recuperação de Pagamento Indevido, oferece uma solução. A Segurança Social suspende o processo de recuperação até que seja tomada uma decisão sobre estes pedidos.

Os formulários preenchidos devem ser enviados para o local Seguro Social escritório. Os destinatários com dúvidas podem entrar em contato com o Seguro Social gratuitamente pelo telefone 1-800-772-1213 (ou TTY pelo telefone 1-800-325-0778 para deficientes auditivos) nos dias úteis, das 07h00 às 19h00.

Além disso, para obter informações abrangentes sobre coordenação de benefícios e recuperação, os indivíduos podem consultar a página oficial: http://go.cms.gov/cobro e navegar até a seção Reembolsando Medicare.

O processo para preencher o Formulário de Solicitação de Isenção de Recuperação de Pagamento Indevido ou Alteração na Taxa de Reembolso (SSA-632-BK) envolve o fornecimento de dados pessoais, demonstrações financeiras e uma assinatura.

Instruções detalhadas orientam os solicitantes pelas diversas seções do formulário, garantindo clareza sobre elementos cruciais, como nome do beneficiário, número do Seguro Social e situação financeira.

É essencial incluir documentação de apoio, como formulários fiscais ou declarações do empregador, para fundamentar as reivindicações financeiras. A decisão sobre pedidos de isenção baseia-se nas informações apresentadas no formulário e em quaisquer provas adicionais fornecidas. A Segurança Social visa ajudar os beneficiários a enfrentar os desafios dos pagamentos indevidos com um processo justo e transparente.