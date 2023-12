St Marche ABRE quase 80 VAGAS em solo brasileiro; Saiba mais!

O St Marche, famoso supermercado que nasceu com propósito de oferecer produtos de alta qualidade associados a um atendimento diferenciado, resultando numa nova experiência de compras para os consumidores, está contratando novos funcionários (as). Dito isso, veja quais são as vagas abertas:

Gerente de Loja – São Paulo – SP – Gastronomia;

Garçom – Empório Santa Maria – Zona Sul – São Paulo – SP – Gastronomia;

Ajudante De Adega (Sommelier) – São Paulo – SP – Degustação;

Steward – Lavador (a) de Pratos – Zona Sul – São Paulo – SP – Cozinha: atuará com higienização de utensílios de restaurante;

Padeiro (a) – São Paulo – SP – Padaria;

Açougueiro (a) – São Paulo – SP – Açougue;

Estoquista – Zona Sul – São Paulo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Repositor (a) – Empório Santa Maria – Zona Sul – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom: Responsável pela reposição e organização dos produtos, seguindo sempre o sistema PVPS e padrão de disposição. Auxílio do estoque quando necessário;

Atendente de Supermercado – Santos – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Ajudante de Padaria – Campinas – SP – Padaria: Auxiliar o padeiro na produção de pães, seguir a ordem de produção estabelecida, assando a linha completa de pães conforme a ficha de produção;

Jovem Aprendiz – Campinas – SP – Cozinha;

Atendente de Padaria – Empório Santa Maria – Zona Sul – São Paulo – SP – Padaria;

Ajudante de Padaria – Alphaville – Barueri – SP – Padaria;

Empacotador (a) – Aldeia Da Serra – Santana de Parnaíba – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar de Logística – Jandira – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Dentre outras.

Mais sobre o St Marche

Dando mais informações sobre a rede, vale frisar que o St Marche tem o compromisso de reunir num só lugar uma padaria artesanal, frutas e legumes selecionados e um açougue com cortes frescos. Isto é, a rede conta com uma curadoria de produtos de diferentes partes do mundo.

Além disso, hoje conta com mais de 20 lojas espalhadas por São Paulo e região, continuando a viver para descobrir novas cores e sabores para seus clientes. Quer dizer, trata-se de uma marca que só cresce a cada ano!

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde verificar a lista de cargos do St Marche, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



