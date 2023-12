Status de benefícios do Texas SNAP: Quanto tempo leva para ser aprovado para o vale-refeição?

EUNo Texas, muitos indivíduos elegíveis para Benefícios do SNAP estão enfrentando atrasos prolongados, criando um impacto significativo em suas vidas. Uma organização sem fins lucrativos revelou que mais de um quarto dos candidatos são afectados por estes atrasos, causando frustração e dificuldades financeiras.

Vanessa Snyder, uma das pessoas afetadas, expressou a News4SanAntonio.com sua preocupação com a incerteza em torno de seu processo de inscrição: “Apresentar uma inscrição sem prazo para ser aceita é um jogo de espera que não posso jogar. Ganho apenas US$ 1.000 por mês.”

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

Snyder explicou que a maior parte de sua renda é alocada para despesas essenciais, como contas e pagamentos médicos por insuficiência cardíaca congestiva. Ela enfatizou que nunca havia encontrado problemas ao se inscrever para FOTO benefícios até 2023.

Em resposta ao crescente atraso, Governador Greg AbbottO escritório de reconheceu os desafios enfrentados pelos trabalhadores elegíveis e delineou as medidas que estão sendo tomadas para resolver o problema. O Comissão de Saúde e Serviços Humanos (HHSC) está trabalhando ativamente para reduzir o atraso através da realocação de pessoal e do aumento da capacidade de processamento de solicitações, especialmente aquelas que envolvem programas de benefícios múltiplos.

Então, quanto tempo vai demorar?

Geralmente, um estado tem um período de aprovação de 30 dias antes de emitir os benefícios do vale-refeição, mas pode fornecer “benefícios rápidos” em apenas sete dias para aqueles que precisam de alimentação de emergência ou têm uma renda qualificada.

Se precisar de ajuda para solicitar benefícios, ligue gratuitamente para 2-1-1 ou (877) 541-7905, de segunda a sexta, das 8h às 18h, para obter assistência.

De acordo com Raquel Cooper, Diretora de Saúde e Justiça Alimentar na organização sem fins lucrativos Every Texan, aproximadamente 26% das inscrições do Texas SNAP estão enfrentando atrasos, excedendo a exigência federal de menos de cinco por cento. Cooper destacou a pressão significativa colocada sobre as famílias devido à inflação dos alimentos e enfatizou a urgência de se preparar para o aumento da procura durante a próxima época de férias.

Enquanto isso, Eric Cooper, CEO e Presidente da Banco Alimentar de Santo Antonio, observou que a actual procura de assistência já se encontra em níveis pandémicos. Salientou que o aumento do custo dos alimentos diminuiu a eficácia do programa SNAP na satisfação das necessidades alimentares dos indivíduos. À medida que as férias se aproximam, indivíduos como Snyder são confrontados com escolhas difíceis devido ao seu status incerto no SNAP.