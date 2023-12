Status de pagamento SSDI: Como saber se você recebeu seu pagamento este mês?

Taqui estão muitos cidadãos no Estados Unidos da América que sofrem de deficiência e precisam de ajuda financeira do governo para proteger a sua qualidade de vida.

Isto vem principalmente na forma de Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI) que complementa sua renda se eles tiverem uma deficiência qualificada.

Compreendendo os benefícios SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?Deficiência dos Cidadãos

Nos Estados Unidos, SSDI programa é supervisionado pelo Administração da Segurança Socialque possuem dois critérios principais de elegibilidade, a saber:

Você deve ter trabalhado em empregos cobertos pela Segurança Social e acumulado um número suficiente de créditos de trabalho.

Você deve ter uma condição médica que atenda à definição do que é uma deficiência da SSA.

Se você atender a esses dois requisitos, poderá marcar uma entrevista e, se tudo correr bem, você será incluído no esquema e receberá um cheque mensal.

Como posso saber se recebi meu pagamento SSDI?

A maneira mais simples de garantir que você está recebendo o dinheiro a que tem direito das autoridades é obter uma declaração da Segurança Social.

Para trabalhadores com 60 anos ou mais que não tenham uma conta My Social Security, eles enviam atualmente as Declarações de Segurança Social três meses antes do seu aniversário.

Entrar em contato diretamente com o SSA, por conta própria ou por meio de um advogado, é a maneira mais rápida de verificar o status do seu pagamento, caso você acredite que não o recebeu.

Eles podem ter enviado seu cheque pelo correio para o local errado ou presumido erroneamente que você não precisa mais dos benefícios.