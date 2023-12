Stellantis CONTRATA funcionários em solo brasileiro

A Stellantis, empresa que é uma constelação de 14 marcas automotivas icônicas e dois braços de mobilidade que vão além do transporte (tratam de movimentar pessoas e fazer conexões), está contratando novas pessoas para compor o seu time. Sendo assim, veja quais são os cargos abertos:

Auxiliar Acadêmico – São Paulo, SP;

Auxiliar de Produção – Goiana, PE;

Operador (a) de Máquinas I – Jaboatão dos Guararapes, PE;

Auxiliar de Produção – Goiana, PE;

Operador (a) de Processos Logísticos – Goiana, PE;

Motorista – Goiana, PE;

Especialista de Manufatura – Goiana, PE;

Analista de Atendimento a Clientes – Rio de Janeiro, RJ;

Operador (a) de Processo Industrial – Porto Real, RJ;

Supervisor (a) de Manufatura – Goiana, PE;

Auxiliar Logístico – Goiana, PE;

Auxiliar da Garantia – Betim, MG;

Auxiliar Industrial – Betim, MG;

Facilitador (a) de Time Manutenção II – Goiana, PE;

Recepcionista – Betim, MG;

Especialista de Gestão de Frota – Betim, MG;

Auxiliar de Enfermagem – São Paulo, SP;

Operador (a) de Veículo Logístico – Betim, MG;

Auxiliar de Assistência Técnica – Betim, MG;

Técnico de Segurança do Trabalho – Betim, MG;

Eletricista de Manutenção – Betim, MG;

Enfermeiro (a) UTI Pediátrica – Campo Grande, MS – Turno Noturno

Analista Jr de Comunicação Corporativa (Designer) – Betim – MG.

Mais sobre a Stellantis

Dando mais informações sobre a Stellantis, é válido frisar que a empresa é guiada pela visão clara do seu plano estratégico Dare Forward 2030, que abre caminho para que a Stellantis alcance zero emissões de carbono até 2038(1) e seja inigualável na criação de valor para todas as partes interessadas.

A empresa é líder na eletrificação e no desenvolvimento de software, com tecnologias de ponta no centro dos seus produtos e serviços. Em resumo, seu objetivo é desenvolver, projetar, fabricar e dimensionar os melhores avanços em todas as facetas da mobilidade sustentável, desde veículos autônomos, conectados, eletrificados, compartilhados e usados ??até veículos micromobilidade, veículos comerciais e até aeronaves elétricas.

Com uma comunidade de mais de 160 nacionalidades, operações industriais em mais de 30 países e clientes em mais de 130 mercados, está entre as empresas mais diversas do mundo e é capaz de unir pessoas e ideias através de fronteiras e culturas.

O que é necessário para se candidatar?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Stellantis, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Indeed.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

