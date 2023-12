Steph Curry a centímetros de fazer um arremesso impossível: ‘Isso prova que ele não é humano’

Stephen Curry estava a poucos centímetros de realizar o que teria sido um dos truques mais impressionantes já vistos. Antes de o Guerreiros Jogo de quinta-feira à noite contra o Los Angeles Clippers – que venceu por 120-114– o armador praticou alguns truques enquanto se preparava para o jogo.

Em um determinado momento, Curry gesticulou para que um dos gandulas lhe passasse a bola enquanto ele se dirigia para o túnel para os preparativos finais antes do jogo.

O que aconteceu a seguir foi absolutamente impensável. O Estrela da NBA decidiu tentar uma cesta de três pontos do túnel que não estava apenas mais longe da cesta do meio campo adversário, mas também posicionado em um ângulo incrivelmente estranho.

Apesar da dificuldade do chute, a bola foi apenas centímetros de distância de entrar graciosamente na cesta. A reação do jogador foi hilária- ele não conseguia acreditar o quão perto chegou de executar perfeitamente o arremesso impossível e caiu no chão, incrédulo, com a cabeça entre as mãos.

O vídeo de sua tentativa, que foi publicado pelos Golden State Warriors em sua conta oficial X (anteriormente Twitter), ganhou muita atenção online, com milhares de usuários expressando sua descrença em quão boa foi a tacada de Curry. “Ele é mesmo humano”, escreveu um usuário. “Um dos maiores que já fez isso”, disse outro.