Stephen A. Smith quer mais dinheiro para permanecer na ESPN: quantos milhões ele ganha por ano?

ESPN locutor esportivo Stephen A. Smith alegou que é mal pago enquanto tenta aumentar seu salário com a emissora.

Seu salário atual com ESPN estima-se que esteja em torno US$ 12 milhões por ano, de acordo com veículos como New York Post e Sports Illustrated.

Stephen A Smith contesta a polêmica afirmação de LeBron sobre sua carreiraParker Johnson

O contrato de Smith com ESPN está supostamente em alta em 2024, e ele disse que quer ser o talento mais bem pago da empresa.

Isto é um desafio, pois já foi superado em termos de salário anual por alguns dos ESPN outras personalidades importantes, como Troy Aikman e Joe Buck.

Entrevista explosiva

Smith deu agora uma entrevista notável a Outkick descrevendo seu caso por mais dinheiro.

“Dominei meu próprio negócio no mundo da televisão esportiva”, disse ele.

Quando questionado se merecia um aumento salarial, ele não hesitou.

“Sim. Não estou gaguejando. Inferno, sim, isso é absolutamente verdade”, ele respondeu. “Sou o número um há 12 anos. O dia 1º de abril marcará 12 anos consecutivos em que sou o número um.

“Não só fui o número um todos os anos, como também fui o número um todas as semanas e todos os meses de todos os anos durante os últimos 12 anos.

“Você não pode dizer isso sobre muitas pessoas. Eu verifico se é Pat McAfeeisso é Mike Greenbergisso é Scott Van Pelt, isso é Troy Aikman, isso é Joe Buckisso é Kirk Herbstreit. A lista continua e continua.

“Estou muito honrado por ter os colegas com quem trabalho na ESPN todos os dias.

“E no final das contas, seria bom, um dia, que esse homem estivesse diante de todos e dissesse: ‘Eu sou o número um e isso diz que sou o número um’”.

Talento versátil

Smith passou a explicar que sua capacidade de cobrir diversas áreas diferentes é o que o diferencia.

“Não sou apenas um talento. Sou um negócio”, acrescentou.

“Tenho minha própria produtora. Tenho meu próprio canal no YouTube. Tenho meu próprio programa. Não é apenas um podcast. É um programa com um estúdio de televisão totalmente equipado.

“Isso é o que eu construí para mim mesmo, que poderia ser linear ou digital. A lista é infinita.”

Por fim, ele também apontou ser mal pago devido à sua raça.

“Assim como as mulheres são mal pagas em comparação com os homens, os negros são mal pagos em comparação com os brancos”, explicou ele.

“Não estou falando de mim, embora tenha notícias para vocês, sou mal pago em comparação com algumas pessoas na televisão e com o que recebem.

“Mas isso é assunto para outro dia, não vou me desculpar por isso com ninguém. Sou mal pago.”