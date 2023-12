Stephen Curry supera o marco combinado de Magic Johnson e John Stockton

Bantes Stephen Curry entrou em cena, dois armadores estavam sempre na conversa como os melhores da história da NBA. Eles são Magic Johnson e John Stockton, que estão entre os armadores mais prolíficos da história da liga. O Lakers‘A lenda venceu cinco campeonatos da NBA e basicamente salvou uma NBA moribunda por meio de sua rivalidade histórica contra outro grande armador, Larry Pássaro. Stockton não conseguiu ganhar um campeonato porque sempre teve Michael Jordan na frente dele para evitar isso. No entanto, Stockton é o líder de assistências de todos os tempos e o líder de roubos de todos os tempos na história da NBA. Essas duas estatísticas por si só já deveriam dizer o quão importante ele era para o jogo.

A estatística de Stephen Curry supera Magic e Stockton combinados

Stephen Curry é um tipo diferente de armador, já é considerado o maior atirador de todos os tempos. A precisão de sua mira de três pontos é lendária, seu manejo de bola também está em um nível diferente. Seus 26 pontos, sete rebotes e oito assistências na quinta-feira. Um desempenho que o fez chegar a 325 jogos na carreira com mais de 25 pontos e mais de 5 assistências em toda a carreira. Para comparação, Magia e Stockton combinados tiveram apenas 280 jogos com mais de 25 pontos e mais de 5 assistências. Embora os dois armadores lendários ainda superem Steph em diferentes áreas, suspeitamos que Curry estará acima de ambos em muito mais linhas de estatísticas quando decidir se aposentar do jogo.

Na última quinta-feira, também desfrutamos de um encontro inusitado e único que nunca mais acontecerá e que também se encaixou perfeitamente com o Guerreiros do Golden State‘três grandes. Era 30/11/23, que são os números das camisas do Klay Thompson, Stephen Curry e Draymond Green. A equipe de marketing do Golden State viu a oportunidade de homenagear esses três e aproveitou. Considerando o quanto os Warriors têm lutado para vencer jogos nas últimas semanas, vencer mais um campeonato nesta temporada ainda parece distante neste momento. No entanto, a temporada está apenas começando com cerca de 20 jogos disputados por todas as equipes. Ainda estamos muito longe dos Playoffs.