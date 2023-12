Stephen Thompson cita BJ Penn como exemplo de por que ele não quer ficar por muito tempo

Stephen Thompson espera evitar seguir o mesmo caminho espinhoso que deixou alguns dos melhores do MMA sangrentos e quebrados.

O bicampeão meio-médio tem sua próxima luta marcada para o dia 16 de dezembro, quando enfrentará o invicto Shavkat Rakhmonov no UFC 296, em Las Vegas. É um confronto que parece projetado para levar Rakhmonov mais perto da disputa pelo título e possivelmente deixar Thompson com outra derrota recente em seu histórico.

Embora Thompson esteja saindo de um emocionante nocaute técnico sobre Kevin Holland no quarto round, ele completou 40 anos em fevereiro passado e está ciente de que o tempo está passando em sua carreira. Um artista marcial de longa data que esteve em seu quinhão de guerras no octógono, Thompson não tem interesse em ver seu legado diminuído por se agarrar às luvas por muito tempo.

“Isso definitivamente passou pela minha cabeça”, disse Thompson em A hora do MMA quando questionado se ele é afetado por outras pessoas discutindo sua possível aposentadoria. “Não é nada que eu tenha falado em voz alta, não gosto de dizer isso em voz alta, mas já pensei. Eu não quero ser aquele cara que as pessoas pensam: ‘Por que ele está aí agora? Apenas recebendo punição demais. Quando Tony Ferguson lutou, pode ter sido [against] Gaethje, e ele ficou lá, ele está ensanguentado e machucado, e ele apenas balança a cabeça, tentando acordar, quase parecia. Eu estava tipo, ‘Cara, pare a luta’, mas a luta continuou. Naquele momento na minha cabeça eu estava tipo, não gosto de ver caras que estiveram no topo do jogo, que foram lendas do jogo, receberem punição.

“BJ Penn foi um deles. Ele estava no auge. Cada luta que ele travou depois daquela que perdeu fez dele uma lenda menor, eu acho. Se ele tivesse parado no topo quando o fez, não precisava voltar. … A maneira como eles vão lá fora, [like Fedor Emelianenko] ele está sendo nocauteado a torto e a direito, você sabe o que isso faz com as pessoas mais tarde. Isso é um dano permanente. Pode ser aos poucos, mas não gosto de ver as pessoas receberem esse tipo de punição e depois serem capazes de ver isso mais tarde, mesmo depois de suas carreiras, como isso as afetou.”

Penn é ex-campeão de duas divisões, tendo conquistado títulos no peso leve e meio-médio, e é amplamente considerado um dos atletas mais talentosos que já competiu no MMA. Quase imparável em seu auge, Penn entrou em declínio vertiginoso na década de 10, sem vencer nas últimas oito lutas.

Thompson ainda não atingiu o nível de Penn, mas duelou duas vezes com Tyron Woodley pelo ouro no UFC. Ele está em busca de mais uma chance para chegar ao primeiro lugar, e é por isso que gostou de uma luta com o perigoso Rakhmonov, depois de não estar familiarizado com ele.

“Isso é tudo para mim”, disse Thompson. “Tenho uma pequena corrida por esse título e possivelmente pelo último. Sei que todo mundo está me criticando porque tenho 40 anos, mas me sinto ótimo. Não me sinto com 40 anos. Neste jogo, isso é antigo. Acho que isso surgiu na minha última luta, eu era o cara mais velho do card. Não sei por que isso acontece, porque conheço pessoas mais velhas que são lutadores fenomenais.

“Olha o Glover Teixeira. Ele tinha, o que, 41 ou 42 anos quando conseguiu e ainda está arrasando. Foi incrível. Então estou aqui pelos veteranos. Nós, veteranos, ainda podemos ir lá e quebrar tudo.”

Em suas lutas recentes, Thompson mostrou que ainda pode frustrar competições de alto nível ao derrotar a Holanda e os 15 melhores lutadores do ranking Geoff Neal e Vicente Luque. No entanto, entre essas vitórias estavam duas derrotas por decisão unilateral para Belal Muhammad e Gilbert Burns. Ele está apenas 4-4 desde sua segunda luta com Woodley em 2017.

Uma vitória sobre Rakhmonov revitalizaria a carreira de Thompson da noite para o dia, enquanto uma derrota apenas ampliaria os apelos para que “Wonderboy” se aposentasse. No final das contas, a voz com a qual Thompson mais se preocupa é a de seu pai e treinador Ray.

“Neste momento, não”, disse Thompson sobre ter uma idade específica para parar de competir. “Contanto que eu esteja saudável e não sofra muitos castigos, farei isso enquanto meu corpo permitir. Ou já mencionei antes, quando meu pai diz que terminei. Neste ponto, ele me conhece melhor do que eu mesmo.

“Nós, lutadores, queremos continuar lutando até o dia da morte e às vezes você vê lutadores por aí que não têm aquela pessoa para dizer a verdade: ‘Você não precisa fazer isso’. Já vimos caras por aí que só precisam desligar, mas não há ninguém para dizer isso a eles. Quando meu pai disser que terminei, ele me conhece melhor do que eu mesmo, vou desligar.