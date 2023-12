Stephen Thompson explica por que Leon Edwards vencerá Colby Covington na defesa do título do UFC 296

Stephen Thompson acha que os fãs ouvirão “And Still” no UFC 296.

Conhecedor das lutas pelo título do UFC, Thompson está escolhendo Leon Edwards para manter o título dos meio-médios quando enfrentar Colby Covington na luta principal de 16 de dezembro na T-Mobile Arena em Las Vegas. Esta é a segunda defesa de título do reinado de Edwards, após uma vitória por decisão sobre Kamaru Usman em uma trilogia em março passado.

Thompson deu o resumo da luta em um episódio recente de A hora do MMA.

“Eu gosto de Leon”, disse Thompson. “Colby Covington, vimos o que aconteceu com Colby Covington e Usman. Claro, Colby Covington não vem de um nocaute severo desse cara, mas se você olhar para trás, sinto que Leon Edwards é o peso meio-médio maior.

“Sinto que a luta vai continuar em pé. Mesmo Usman não conseguiu segurá-lo, ele se levantou imediatamente. E na primeira luta, Leon derrubou ele, algo que Colby não conseguiu fazer. Algo que Colby teve muita dificuldade em fazer [against Usman].”

Em suas duas lutas pelo título do UFC, Thompson lutou contra o então campeão Tyron Woodley pelo empate majoritário no UFC 205 e depois perdeu na decisão majoritária para Woodley no UFC 209. “Wonderboy” também está escalado para competir no UFC 296, onde enfrenta o invicto O contendor peso meio-médio Shavkat Rakhmonov.

Espera-se que sua luta contra Rakhmonov conte com muitas trocações de Thompson contra o wrestling de Rakhmonov, um contraste que ele também espera levar em consideração no evento principal.

“Leon é definitivamente o melhor atacante”, continuou Thompson. “A única coisa que acho que Colby tem é cardio. Se ele ficar na cara dele e implacável, mas isso é muito perigoso para alguém como Leon porque ele pode arremessar. [Edwards] é muito perigoso desde o início até o final da luta, como vimos o primeiro [title fight with Usman]. Ele é tão perigoso quanto no primeiro round e isso é assustador.

“Acho que ele vai continuar a luta em pé, acho que ele vai vencer a luta em pé. Ele é definitivamente o melhor atacante.”