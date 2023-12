Stephen ‘Wonderboy’ Thompson acha que pode ter machucado o pé na derrota no UFC 296 para Shavkat Rakhmonov

Stephen Thompson pode ter sofrido mais de um tipo de revés no UFC 296.

“Wonderboy” não só sofreu sua primeira derrota por finalização contra Shavkat Rakhmonov no pay-per-view do UFC em dezembro, como também acredita que pode ter machucado o pé. Em um vídeo postado em seu canal no YouTube, Thompson especulou que quebrou o pé durante a luta com Rakhmonov, que terminou faltando segundos para o fim do segundo round.

“Na verdade, saí da luta praticamente ileso, exceto pelo fato de que acho que quebrei meu pé com um bom chute corporal direto no cotovelo”, disse Thompson. “Outra coisa, não dê um chute no cotovelo do adversário, porque isso é uma droga.

“Então, aparentemente, estou com o pé quebrado, mas estou ansioso para voltar à academia e começar a malhar novamente.”

Thompson, que completa 41 anos em fevereiro, já perdeu três de suas últimas quatro lutas, imprensando um nocaute técnico sobre Kevin Holland entre derrotas para Rakhmonov, Belal Muhammad e Gilbert Burns. Ele não é o único contendor dos meio-médios que afirma ter sofrido uma lesão no pé no UFC 296, já que Colby Covington também disse que machucou o pé no primeiro round de sua eventual derrota para o campeão Leon Edwards na luta principal.

Duas vezes desafiante ao título do UFC, Thompson apontou um erro de estratégia sobre o motivo da derrota para Rakhmonov e prometeu mostrar melhorias em sua próxima aparição.

“Também agradeço todo o seu apoio à luta do último sábado”, disse Thompson. “Obviamente, não foi do jeito que eu queria. É por isso que você deve sempre seguir o plano. Eu não segui o plano, então a culpa é minha.

“Amo vocês e voltarei mais forte, melhor do que nunca. Tenho algumas coisas em que preciso trabalhar. Cure este pé e iremos atrás dele novamente.”