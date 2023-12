Steve Burton, estrela de ‘Hospital Geral’, resolve o divórcio

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, o juiz assinou o acordo alcançado por Steve e sua agora ex-esposa, Sheree Gustin na quarta-feira … concordando com a guarda conjunta legal e física de seus dois filhos menores, Jack dar Brooklyn .

Steve está pagando a Sheree US$ 12.500 por mês para pensão alimentícia… US$ 10.000 para Brooklyn, de 9 anos, e US$ 2.500 para Jack, de 17 anos.

Quando Jack completar 18 anos no final de março, as obrigações de pensão alimentícia de Steve para com ele desaparecerão… mas ele continuará desembolsando os US$ 10 mil para o Brooklyn até que ela complete 18 anos.