Steve Kerr aborda as lutas recentes de Stephen Curry com os Golden State Warriors

Stephen Curry teve um início de temporada fantástico com o Guerreiros do Golden State mas os jogos recentes o mostraram lutando mais para somar pontos. Ontem à noite contra o Calor de Miami, houve uma jogada interessante em que ele recuperou a bola e a empurrou pela quadra para marcar dois pontos. Ele nem sempre tem capacidade para carregar o time sozinho, Stephen Curry também se cansa. No final do jogo, os Warriors haviam perdido por 114-102, já que o técnico Steve Kerr mencionou que o time está desmoralizado no momento. É ele quem tenta obter a melhor escalação inicial possível, mas tem um elenco limitado no momento.

A luta dos Warriors: eles poderiam perder os playoffs?

Steve Kerr defende Stephen Curry dos críticos

Os Warriors têm problemas desde Draymond Verde foi suspenso devido a problemas disciplinares. Não ter o melhor defensor do time está afetando os Warriors de mais maneiras do que todos pensavam. Para Stephen Curry, todo o trabalho se torna o dobro do que ele faz quando Green está lá. Mas o técnico Steve Kerr não pode usar isso como desculpa, ele está fazendo tudo ao seu alcance para encontrar soluções. Quando questionado sobre o desempenho de Curry, o treinador disse: “Não foi a noite dele. Tudo isso faz parte de uma temporada de 82 jogos onde os caras terão algumas noites difíceis, alguns trechos difíceis. Não estou preocupado com Steph, isso é claro que sim.”

Em termos de estatísticas, Stephen Curry teve uma noite tranquila com apenas 13 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Duas derrotas consecutivas contra o Denver Nuggets e o Miami Heat são mais que suficientes para deixar as pessoas um pouco preocupadas. Embora eles tenham a chance de voltar ao ritmo quando jogarem contra o Dallas Mavericks no próximo sábado. Atualmente, o Golden State tem um recorde de 15-16 na NBA.