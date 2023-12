Steve Kerr critica o “desfile de lances livres” da NBA: é nojento de assistir

Guerreiros do Golden State treinador Steve Kerr criticou “o desfile de arremessos de lance livre” que o NBA se transformou na segunda-feira. As críticas vieram depois que seu time perdeu para o Nuggets de Denver‘ Nikola Jokićque foi até a linha 18 vezes e acertou todos os 18 arremessos.

“Não tenho problemas com árbitros como tal. Temos árbitros muito bons na liga”, Kerr disse em entrevista coletiva.

Warriors entram em colapso total durante o jogo contra o Suns: Green e Curry atacam de raiva

“Tenho um problema com a forma como estamos ‘legislando’ a defesa, deixando-a fora do esporte. É isso que estamos fazendo na NBA. para a linha pessoal. Se eu fosse um torcedor, não gostaria de ter assistido ao segundo tempo do jogo. Foi nojento. “

Kerr insistiu que os jogadores simplesmente aproveitassem a situação que lhes era apresentada sobre como podem forçar faltas.

Kerr, no meio do jogo.LAPRESSE

“Foi apenas fazer com que os árbitros mordessem a isca (no Nuggets-Guerreiros), mas os árbitros têm que marcar essas faltas porque foi assim que foram ensinados (…). E os jogadores são muito inteligentes nesta liga. Na última década, eles ficaram cada vez mais inteligentes (…) e estão aproveitando isso ao máximo. É um desfile até a linha de lance livre e é nojento de assistir”, afirmou.

Depois de cinco vitórias consecutivas, o Guerreiros caiu 120-114 para o Pepitas que, depois deste dia especial de Natal da NBA, já ganhou cinco vitórias consecutivas.