Steve Kerr fica sem palavras depois que Warriors desistiu da segunda vantagem de +20 pontos esta semana

Tele Guerreiros do Golden State liderou o placar durante todo o jogo contra o Los Angeles Clippers… exceto nos últimos 9,2 segundos. Paulo Jorge a cesta de três pontos final deu ao Clippers a vitória por 113-112 e colocou toda a temporada do Warriors, mais uma vez, em questão. Treinador principal Steve Kerr ficou sem palavras na coletiva de imprensa pós-jogo.

É a segunda vez que os Warriors abrem uma grande vantagem. Na noite de sábado, eles lideravam por 22 pontos. A derrota da última terça-feira contra o Sacramento Kings fez com que mantivessem (e desistissem) uma vantagem de 24 pontos. Para Kerr, no entanto, o Sacramento o colapso foi justificado, enquanto a derrota para o Clippers realmente o deixou perplexo.

“Parecia que merecíamos isso”, disse o técnico do Warriors, Steve Kerr. “Nós cuidamos da bola. Mantivemos eles fora da linha de falta. Mostramos equilíbrio quando eles correram, então este dói muito mais do que o Sacramento jogo. No jogo contra o Sacramento, merecemos perder com todas as viradas e faltas malucas. Este foi um jogo limpo que fizemos. Nossos rapazes trouxeram espírito, esforço, energia. Gosto desta versão da nossa equipe. Esta é a equipe que espero seguir em frente, mas sem dúvida, isso dói”.

O Golden State começou bem, com Draymond Green acertando 4 de 5 arremessos de três pontos no primeiro tempo. No 900º filme de Steph Curry NBA jogo, liderou o time com 22 pontos e 11 assistências. A estrela dos Warriors, no entanto, errou um arremesso enquanto os Warriors mantinham a vantagem de 112-110 no final do quarto período.

Estrela do Clipper Paulo Jorge, que acertou um passo de três pontos para a primeira vantagem de LA no jogo, aplaudiu a coragem mental de seu time após a vitória de retorno. “Nós simplesmente não desistimos”, disse ele. “Isso é o que é preciso.”

Os Golden State Warriors têm atualmente um recorde de 9-11 e são o 11º colocado na Conferência Oeste.