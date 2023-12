Strata Engenharia está NA PROCURA de novos funcionários

A Strata Engenharia, empresa de engenharia consultiva especializada em infraestrutura de transportes, com atuação também nos mercados de mineração, energia e saneamento, está com inúmeros cargos disponíveis no presente momento. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas:

Auxiliar de Engenharia PCD – Belo Horizonte – MG e Remoto;

Auxiliar de Operação /Motorista – Belo Horizonte – MG;

Auxiliar Técnico – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar Técnico – Curitiba – PR – Efetivo;

Auxiliar Técnico – Rio Negro – PR – Banco de talentos;

Auxiliar Técnico – (SP) – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Belo Horizonte – MG – Banco de talentos;

Comprador (a) – Belo Horizonte – MG – Efetivo: Realizar atividades que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de Compras, com ações interventivas de pesquisar, cotar, negociar, comprar, receber, devolver, organizar, conferir, avaliar, controlar, planejar e coordenar, visando a precisa aplicação dos conhecimentos técnicos profissionais em prol da construção e manutenção da qualidade dos serviços prestados em sua ambiência de trabalho;

Estagiário (a) em Engenharia – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Estagiário (a) em Engenharia de Produção – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Estagiário (a) de Transportes – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Técnico (a) em Estradas – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Operador (a) de equipamento – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Técnico (a) de Mecânica – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Técnico (a) em Eletrônica – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Técnico (a) em Geoprocessamento – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Técnico (a) em Planejamento – Belo Horizonte – MG – Efetivo.

Mais sobre a Strata Engenharia

Falando mais sobre a Strata, é válido frisar que, tendo uma forte atuação nacional, realizando uma ampla gama de serviços de engenharia consultiva, sendo eles rodoviário, aeroportuário, ferroviário e viário. Reconhecida por oferecer soluções inteligentes e arrojadas para os setores.

Desde 1990, a empresa é reconhecida por desenvolver projetos e assessorias que apresentam índices de qualidade com padrão internacional, resultado da implantação de metodologias próprias, do treinamento especializado de seus colaboradores e do investimento em pesquisa e tecnologias avançadas. Em resumo, oferece serviços diferenciados em engenharia consultiva inteligente, através do desenvolvimento e da utilização de tecnologias de última geração.

O que é necessário para se candidatar?

Agora que as vagas da Strata Engenharia já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

