Sucker Punch leva a briga no College Bowl em Mobile Alabama

To NCAA 68 Ventures Bowl entre Leste de Michigan e sul do Alabama tomou um rumo inesperado para a violência após a terrível vitória dos Jaguars sobre os Eagles por 59-10, quando um soco provocativo levou a uma briga total em campo.

No.5 do leste de Michigan começou a luta



Assim que o relógio regulatório terminou, o Sul do Alabama equipe se reuniu em campo para comemorar sua vitória, um jogador do East Michigan com o número 5 veio correndo e deu um soco em Jamarrien Burt, dos Eagles na nuca e as coisas ficaram feias.

Assim que foi atingido o irmão de Burt, Brian, estava lá para retaliar com força enquanto outros viam a oportunidade de liberar um pouco de estresse e convidou o No.5 para uma festa de ponche onde foi o convidado de honra.

Embora o soco não tenha durado muito, duas outras brigas eclodiram enquanto as emoções estavam altas

Ambas as equipes tiveram que deixar o campo para acalmar a situação e posteriormente os dois treinadores deram sua opinião sobre os infelizes acontecimentos.

O técnico do Eastern Michigan, Chris Creighton, falou sobre a luta depois que eles saíram do vestiário.

Eu não via as coisas quando elas aconteciam. “Mas eu vi a intensidade do que acabara de acontecer. Depois disso, tivemos uma conversa muito boa e longa no vestiário. Queremos estar sempre na primeira classe, independentemente das circunstâncias, independentemente do placar, independentemente de outros fatores, pessoas, o que quer que esteja envolvido. E qualquer coisa que não seja de primeira classe não está à altura do padrão que temos no futebol do leste de Michigan.eu.

Acho que nossos rapazes se preocupam muito em ter um bom desempenho. Tenho certeza de que ficamos envergonhados com a forma como jogamos e provavelmente não demorou muito para colocar nossos jogadores em um lugar que esperamos que eles nunca cheguem. -Chris Creighton

O mesmo aconteceu com o técnico Kane Womack

“Este é um jogo muito especial, é um jogo difícil. É um jogo de equipe e você faz tudo o que pode em um campo de futebol para ser o melhor para seus companheiros. E às vezes as coisas ficam emocionantes e apaixonadas e pedimos a esses caras que joguem na linha dessa emoção e paixão de todas as maneiras. Essas nunca são coisas com as quais você deseja terminar o jogo.

Certamente nos apropriaremos da nossa parte. Vamos olhar e descobrir exatamente o que aconteceu. Eu não poderia te dizer exatamente o que aconteceu. Vou obter mais informações à medida que avançamos “, ele elaborou

“Vamos vencer, mas é também assim que vencemos. E, portanto, queremos ter certeza de que responsabilizamos as pessoas pelo padrão que queremos operar, da forma como queremos representar a cidade de Mobile e a Universidade do Sul do Alabama..” O treinador do SAU disse

“Essas serão coisas que iremos descobrir, mas esta é uma noite para nos orgulharmos das coisas que realizamos e dos jovens que fazem as coisas da maneira certa. E é por isso que estamos aqui” Concluiu o técnico Womack.