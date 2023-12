Sufocante à noite de domingo: Cowboys lideram Eagles para assumir a liderança da NFC East

Dak Prescott lançou para dois touchdowns, Brandon Aubrey fez quatro gols de campo para iniciar sua carreira com um recorde de 30 de 30, e o Dallas Cowboys puxado mesmo no NFC Leste com a 15ª vitória consecutiva em casa, por 33 a 13 sobre o Filadélfia Eagles no domingo à noite.

Os Cowboys (10-3) não foram dissuadidos por Jalen CarterO retorno do fumble de 42 jardas para um touchdown, vencendo seu quinto jogo consecutivo desde a derrota em Filadélfia que deu o Águias uma vantagem de divisão de dois jogos.

Os Eagles (10-3) perderam três fumbles e não marcaram nenhum touchdown ofensivo como quarterback Jalen dóique sofreu o primeiro fumble, perdeu jogos consecutivos pela primeira vez desde outubro de 2021.

Embora os Cowboys atualmente detenham o desempate com uma vitória extra na NFC Lesteos Eagles levariam o título da divisão nos desempates subsequentes se vencessem os quatro jogos restantes.

Aubrey tornou-se o primeiro chutador com duas de pelo menos 59 jardas no mesmo jogo, acertando 60 jardas no final do primeiro quarto. Seu arremesso de 59 jardas no terceiro permitiu que Aubrey ultrapassasse Greg Zuerlein e Harrison Butkercada um com um par de pelo menos 58 jardas.

O novato de 28 anos somou uma jarda de 45 jardas no quarto e outra de 50 nos dois minutos finais, ampliando seu NFL recorde de perfeição para iniciar uma carreira.

O ataque de Dallas dá um show

Com Vaqueiros treinador Mike McCarthy convocando jogadas da linha lateral apenas quatro dias após uma apendicectomia de emergência, Prescott teve o sétimo jogo consecutivo, o melhor da carreira, com pelo menos dois passes para TD.

O Dallas o ataque ficou atolado após os passes TD de Prescott no primeiro tempo, mas duas grandes finalizações para as primeiras descidas para o tight end Jake Fergusonincluindo um esforço difícil no início do quarto trimestre, levou a Aubreyos dois últimos gols de campo.

Os Cowboys estavam em cruzeiro quando Prescott perdeu o controle da bola ao ser demitido por Fletcher Cox no terceiro trimestre e Carter pegou a bola perdida e correu sem ser tocado para pegar a bola Águias dentro de 24-13.

Perdeu dois touchdowns no final do terceiro, Filadélfia não conseguiu converter na quarta para 8 da linha de 30 jardas do Dallas. Stephen Gilmore fez o ataque em campo aberto DeVonta Smithque mais tarde teve o terceiro fumble perdido para a Filadélfia, acabando com qualquer esperança realista de um rali.

CeeDee Cordeiro e Michael Gallup teve as recepções de pontuação para Dallas, e Rico Dowdle teve um mergulho de 1 jarda que foi originalmente chamado de curto, mas capotou quando os Cowboys desafiaram.

Prescott acertou 24 de 39 para 271 jardas, e os Cowboys limitaram Machuca para 197 jardas em passes e 30 corridas.

Lesões

Águias S Reed Blankenship foi descartado com uma concussão após deixar o jogo no primeiro tempo. … Vaqueiros DT Johnathan Hankins foi ajudado fora de campo devido a uma lesão no tornozelo no terceiro quarto.

A seguir

Águias: No Seattle na segunda-feira, 18 de dezembro. Seahawks‘perda em São Francisco significa Filadélfia não enfrentará um time com histórico de vitórias nos últimos quatro jogos.

Vaqueiros: No AFC Leste-principal Miami no próximo domingo, no primeiro de confrontos consecutivos fora de casa com os candidatos aos playoffs daquela divisão. O segundo é Búfalo.