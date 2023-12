Suge Knight diz que contas do Twitter e do Facebook são falsas e nega dissing Snoop

Cavaleiro Suge diz que não tem nada a ver com a recente série de postagens nas redes sociais que estão surgindo Tupac teorias da conspiração e brigas antigas com Snoop Dogg dar Diddy … porque ele não tem acesso a essas contas.

Suge disse ao TMZ Hip Hop que alguém quer destruir sua reputação invadindo suas contas no Twitter e no Facebook. Ele diz que o hacker está tentando parecer real postando clipes do podcast “Collect Call” de Suge e fotos antigas.