Suge Knight muda de posição sobre o assassinato de 2Pac em nova entrevista: ‘Justiça cumprida’

COpton nativo Cavaleiro Suge não está mais defendendo Keefe D, o ex-membro de gangue acusado de envolvimento no tiroteio fatal de Tupac Shakur em 1996. O Registros do corredor da mortecofundador mudou de posição em relação ao assassinato de 2Pac no último episódio de ‘Chamada a cobrar com Suge Knight’.

Câmera policial mostra prisão do suposto assassino de Tupac, Keffe DParker Johnson

Knight, que atualmente está servindo um Pena de 28 anos por homicídio culposo, agora insiste que “justiça” está sendo feita para um dos maiores ícones do Hip Hop.

“Já faz muito tempo que não consigo falar livremente sobre Pac porque éramos muito próximos”, disse ele. “E a questão é que Pac está finalmente conseguindo justiça. E justiça para Pac não é tanto alguém sendo punido ou indo para a prisão. É o fato de que se você estava perto de Pac, e você tentou destruí-lo, e nós conseguimos os recibos, isso é um problema”.

Knight continuou, até revelando o motivo de seu ex-amigo ter desempenhado um papel no fim da vida de 2Pac: “Eu disse isso desde o primeiro dia, quando começamos a conversar sobre isso. você. Você sabe, se uma pessoa te odeia, ela pode estar do outro lado da rua e pode ver você. Ela pode ver você, sabe?

Comentários conflitantes de Suge Knight após a prisão de Keefe D

O magnata em apuros está cantando uma música diferente do que disse em outubro ao TMZ, quando disse ao tablóide que não queria ver Keefe D. preso: “Não desejaria a prisão para o meu pior inimigo”.

“Vamos deixar uma coisa bem clara, antes de mais nada: eu e Keefe jogou no mesmo time de futebol americano Pop Warner. E sejam quais forem as circunstâncias, se ele tivesse envolvimento com alguma coisa, eu não desejaria que alguém fosse para a prisão pelo meu pior inimigo”, disse ele anteriormente.

Suge Knight acrescentou que o sobrinho de Keefe D Orlando Anderson (falecido em 1998), não foi o atirador, ao contrário do que as investigações determinaram recentemente. “Não foi Orlando, é tudo o que tenho a dizer sobre isso”, comentou em outubro.

Implorando a questão, se isso fosse verdade, por que ele falaria agora de Tupac Shakur “finalmente conseguindo justiça” se não foram de fato Anderson e seu tio que cometeram o tiroteio fatal contra o lendário rapper em 1996?