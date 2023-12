Superfícies de áudio perturbadoras de Jermell Charlo se gabando de ter batido em uma mulher

Colá fãs de Jermell Charlo aguarde seu próximo movimento no mundo do boxe, ele está com sérios problemas fora do ringue no momento.

Charlo era preso e acusado de agressão no final de semana. Segundo relatos, ele causou lesões corporais a um membro da família, embora a identidade da vítima não tenha sido divulgada. Apenas alguns dias depois, na terça-feira, a esposa de Charlo, Chyane Westbrookentrou com pedido divórcio e um ordem de restrição.

ESCUTE: Áudio perturbador do ataque de Jermell Charlo

Na quarta-feira, surgiu um áudio de Charlo falando com alguém sobre um incidente em que ele atinge uma mulher e essencialmente quebra seu osso orbital. A mulher então chamou a polícia. Não está claro se o incidente que ele descreve é ​​o mesmo pelo qual ele foi preso recentemente.

Áudio de Jermell Charlo descrevendo agressão domésticaRay Jackson/Twitter

“Ela banca a garota grande e durona, mas ela é uma buceta. Eu pensei que ela era durona, mano. Eu bati naquela vadia assim, dei um soco no olho dela; grande, inchada, roxa, não consigo abrir . E então ela chamou a polícia para mim. Como uma mulher. Como uma mulher normal. “

Esta não é a primeira vez que Charlo se mete em problemas por impor as mãos a uma mulher. Em 2018, ele foi acusado de crime de violência doméstica por supostamente sufocando a namorada no momento. Ele foi finalmente absolvidomas não parece haver como escapar desta vez.

Charlo está fora do ringue desde uma mega luta em 30 de setembro contra Canelo Álvarez, no qual ele perdeu com folga. Charlo subiu na categoria de peso para a luta, mas está programado para retornar ao seu peso normal para sua próxima luta. Veremos como essa situação jurídica se desenrola.