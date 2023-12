Superintendência de Obras Públicas anuncia CONCURSO com 62 vagas para nível superior

Ótimos salários deste concurso

Se você busca por oportunidades por meio de concurso público, saiba que esta pode ser a sua chance. São 62 vagas para nível superior.

Confira maiores detalhes.

Concurso SOP CE- Detalhes do Edital e Provas

O tão aguardado concurso da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP CE) está prestes a acontecer. Confira esclarecimentos sobre o projeto básico.

Vagas e Banca Organizadora do concurso

Serão ofertadas 62 vagas de nível superior, além de oportunidades para formação de cadastro reserva. Vale lembrar que o Idecan foi escolhido como banca organizadora responsável pela seleção.

Distribuição das Vagas: As 62 vagas de nível superior serão distribuídas nas seguintes áreas:

Analista de Infraestrutura de Edificação e Rodovia – Engenharia Civil: 47 vagas

Analista de Infraestrutura de Edificação e Rodovia – Engenharia Elétrica: 2 vagas

Analista de Infraestrutura de Edificação e Rodovia – Engenharia Mecânica: 1 vaga

Analista de Infraestrutura de Edificação e Rodovia – Arquiteto: 10 vagas

Analista de Infraestrutura de Edificação e Rodovia – Direito: 1 vaga

Contador: 1 vaga



Distribuição Geográfica

As vagas serão distribuídas conforme a necessidade da Autarquia, abrangendo a Capital/Sede e os 11 Distritos Operacionais no Interior do Estado.

Etapas do Concurso

Os candidatos serão avaliados por meio de duas etapas principais:

Prova Objetiva

Prova de Títulos

Locais de Prova

As provas objetivas serão realizadas em Fortaleza e em diversas localidades no interior do estado.

Com essas informações em mãos, os candidatos podem se preparar de maneira mais específica para as exigências de cada cargo.

Resumão do que esperar para este concurso

O concurso da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP CE) será composto por diversas etapas, cada uma projetada para avaliar diferentes aspectos das habilidades e conhecimentos dos candidatos. Aqui está uma explicação detalhada sobre as etapas das provas:

Como se preparar

Além de ler o edital, ver as disciplinas, fazer um projeto de estudo, é essencial que siga as dicas abaixo:

Preparação Efetiva para o Concurso SOP CE: Dicas Práticas

Preparar-se para o concurso da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP CE) demanda uma abordagem estratégica e consistente.