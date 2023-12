Superliga Europeia: Tribunal Europeu dá luz verde à criação da Superliga: UEFA e FIFA abusaram da “posição dominante”

TO Tribunal de Justiça Europeu deu luz verde à criação do Superliga Europeia ao decidir que as regras da FIFA e da UEFA sobre a pré-aprovação das competições de clubes vão contra a legislação europeia. O mais alto órgão administrativo da União Europeia decidiu que a UEFA e a FIFA abusaram da sua “posição de domínio” na sua acção contra a criação do controverso futebol Superliga.

Este foi o acórdão do Tribunal de Justiça Europeu, que considera que as regras da UEFA e da FIFA são contrárias ao direito da concorrência e constituem um abuso de poder.

ARQUIVO: Consultor jurídico da UE apoia UEFA e FIFA no caso da Superliga Europeia

“As regras da FIFA e da UEFA sobre a aprovação prévia de competições interclubes de futebol, como o Superliga, são contrárias ao direito da UE. São contrárias ao direito da concorrência e à liberdade de prestação de serviços”, afirmou a decisão.

“As regras da FIFA e da UEFA sujeitam qualquer novo projecto de futebol interclubes à sua aprovação prévia, como o Superliga, e proibir clubes e jogadores de jogar nessas competições, são ilegais. Não existe um quadro para as regras da FIFA e da UEFA que garanta que sejam transparentes, objectivas, não discriminatórias e proporcionais.

“Da mesma forma, as regras que conferem à FIFA e à UEFA o controlo exclusivo sobre a exploração comercial dos direitos relacionados com essas competições são de molde a restringir a concorrência, dada a sua importância para os meios de comunicação social, os consumidores e os telespectadores na União Europeia.”

Acrescentou-se, no entanto, que o Superliga pode não receber aprovação apesar desta decisão do Tribunal de Justiça Europeu.

A reação de Bernd Reichart como CEO da A22

A22, empresa de desenvolvimento esportivo que foi formada para ajudar na criação do Superligaalegou que os órgãos dirigentes do futebol detinham um monopólio que violava a Lei da Concorrência da UE.

“Ganhámos o direito de competir. O monopólio da UEFA acabou. O futebol é gratuito”, disse o CEO da A22 Bernd Reichart disse. “Os clubes estão agora livres da ameaça de sanções e livres para determinar o seu próprio futuro.”

LaLiga responde à decisão da Super League

Sempre se opôs à criação de um Superliga EuropeiaLaLiga respondeu à decisão em comunicado divulgado em 21 de dezembro.

“A LALIGA salienta que a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) não sanciona o Superliga Europeia e que em 2022 a UEFA já incluiu uma modificação no seu regulamento para autorização de novas competições, que agora está adaptado ao que o TJUE decide.

“Embora os promotores do Superliga afirmam que este acórdão é a seu favor, a realidade é que o TJUE foi claro ao afirmar que “isso não significa que um concurso como o Superliga projeto deverá necessariamente ser aprovado. O Tribunal, tendo sido questionado de forma geral sobre as regras da FIFA e da UEFA, não se pronuncia sobre esse projecto específico no seu julgamento.

“A LALIGA, a única liga envolvida no processo, saúda esta declaração, que está em linha com a posição formal expressa por 23 governos nacionais da UE e do EEE, sem precedentes, que se juntaram à comunidade desportiva e do futebol em geral na defesa da pirâmide do futebol contra os separatistas. modelos como os chamados Superliga Europeia.”