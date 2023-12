Supermercado Violeta CONTRATA para diversos setores de atuação

O Supermercado Violeta, rede paulistana que não para de crescer e já conta com mais de dois mil colaboradores, está recrutando novos funcionários para o seu time. Dessa forma, antes de falar com mais ênfase sobre a companhia, confira quais são as últimas vagas publicadas:

Auxiliar de Pizzaiolo/Pizzaiolo – São Paulo – SP – Gastronomia;

Auxiliar de Limpeza – Butantã – São Paulo – SP – Limpeza;

Banco de Talentos – Butantã – São Paulo – SP – Logística;

Balconista de Frios – São Paulo – SP – Padaria;

Analista de RH (Generalista) – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Assistente de RH – São Paulo – SP – Recursos Humanos (Generalista);

Manipulador (a) de Hortifruti – São Paulo – SP – Gastronomia;

Jovem Aprendiz – ZONA NORTE E OESTE -São Paulo – SP – Logística;

Analista de Inteligência de Mercado – São Paulo – SP – Inteligência de Mercado / Estratégia: Coletar e organizar dados de mercado relevantes, incluindo estatísticas de vendas, tendências de mercado, concorrência e informações sobre clientes, por meio de pesquisas e fontes externas confiáveis;

Sushiman/ Auxiliar – São Paulo – SP – Cozinha;

Advogado Pleno Empresarial – São Paulo – SP – Trabalhista;

Analista de TI (Redes e Servidores) – São Paulo – SP – Infraestrutura;

Fiscal de Monitoramento – CFTV – São Paulo – SP – Logística.

Mais sobre o Violeta

Sobre o Supermercado Violeta, vale destacar que sua história começou a ser construída em 1958, quando o nome Violeta surgiu pela primeira vez através do Café Violeta, onde José Pontes, ainda menino, ajudava seu pai nas tarefas do dia a dia e ao mesmo tempo incorporava a essência do negócio que anos mais tarde se tornaria o Restaurante e Pizzaria Violeta, que continua em atividade até os dias atuais.

Em 1996 chegou o momento de expandir ainda mais a história do Violeta. Assim, foi inaugurada a primeira loja do Supermercado Violeta, que deu início a uma Rede de Lojas que completa 27 anos de existência em 2023. A empresa está expandindo e hoje conta com 10 lojas espalhadas por São Paulo, com cerca de 2.000 colaboradores que atendem mais de 20.000 clientes por dia.

Confira alguns benefícios ofertados

Cesta básica;

Seguro de Vida;

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Refeitório no local;

Vale Transporte.

O que precisa ser feito para realizar a candidatura?



Como você já pôde verificar a lista de cargos do Supermercado Violeta, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

