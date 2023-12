SUPORTE do Bolsa Família IMPACTA brasileiros: saiba como

Em um cenário em que a ajuda social se torna cada vez mais essencial, o Brasil testemunhou um momento histórico com o Bolsa Família. Ao encerrar o ano de 2023, esse programa do Governo Federal alcançou feitos notáveis em termos de quantidade de beneficiados, montante médio repassado e investimento do governo.

Isso evidencia um esforço significativo em respaldar as famílias mais necessitadas. Vamos analisar abaixo minuciosamente o Bolsa Família e compreender de que maneira ele pode impactar você e sua família.

Exemplo de abrangência e apoio do Bolsa Família no Estado do Pará

Especialmente no estado do Pará, dezembro de 2023 destaca-se como um momento emblemático para o Bolsa Família. Com 1,3 milhão de famílias contempladas, distribuídas em 144 municípios do estado, o valor médio do benefício atinge R$ 693,79.

Esse investimento substancial de R$ 919,1 milhões demonstra o comprometimento do governo em amparar suas comunidades. Curiosamente, a maioria dessas famílias é liderada por mulheres, representando 84,6% do total, evidenciando uma tendência observada em todo o país.

A capital do estado, Belém, se destaca com o maior contingente de famílias beneficiadas, contabilizando 192,2 mil beneficiários e um investimento federal de R$ 125,4 milhões.

Benefícios adicionais são uma expansão do suporte

Além do benefício principal, o Bolsa Família disponibiliza uma variedade de auxílios suplementares. No Pará, por exemplo, 654,8 mil crianças de zero a seis anos recebem um acréscimo de R$ 150, enquanto gestantes, lactantes, crianças e adolescentes entre sete e 18 anos também recebem valores adicionais. Esses benefícios evidenciam a dedicação em atender às necessidades específicas de diferentes grupos dentro das famílias beneficiárias.

Em escala nacional, o Bolsa Família atingiu um nível sem precedentes. Com 21,06 milhões de famílias beneficiadas, a média de repasse foi de R$ 680,61, totalizando um investimento de R$ 14,25 bilhões em dezembro de 2023. Essa situação reflete um considerável aumento na assistência proporcionada pelo programa em comparação com anos anteriores.



Você também pode gostar:

Abordagem específica e condições distintas

O programa de assistência Bolsa Família, reformulado em 2023, procurou reconhecer e atender às diversas composições familiares de maneira específica. Ele oferece suporte direcionado a grupos como gestantes, lactantes e crianças/adolescentes de diferentes faixas etárias.

Além disso, o programa mantém condições essenciais como a frequência escolar, vacinação e acompanhamento pré-natal para gestantes. Isso garante não apenas apoio financeiro, mas também incentivando práticas saudáveis e educacionais.

Pagamentos consolidados e distribuição geográfica

Em dezembro, a distribuição do Bolsa Família ocorre de maneira consolidada em 151 municípios de quatro estados, especialmente em regiões impactadas por desastres como secas e inundações. Essa medida visa facilitar o acesso ao benefício em situações de emergência.

A distribuição por regiões mostra o Nordeste liderando com o maior número de famílias beneficiadas, seguido pelo Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Estados como São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Pará e Maranhão se destacam pelo número de famílias atendidas.

Auxílio-Gás: um incremento beneficial

O Auxílio-Gás, fornecido a cada dois meses, representa outra dimensão do apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. Em dezembro de 2023, aproximadamente 5,4 milhões de famílias são contempladas com este benefício, evidenciando a amplitude do comprometimento do governo em oferecer um suporte abrangente.

Conquanto, o Bolsa Família, em sua fase atualizada, não apenas alcançou feitos históricos em termos de investimento e alcance, mas também ajustou-se para atender às diversas necessidades das famílias brasileiras. Com esses esforços, o programa não só proporciona ajuda financeira, mas também cria condições para um futuro mais estável e seguro para milhões de brasileiros. As famílias agora têm mais razões para encarar o futuro com esperança e otimismo.