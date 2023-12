Surgem fotos do beijo romântico de Taylor Swift e Travis Kelce durante uma festa de Natal

Taylor Swift e Travis KelceO romance borbulhante de foi bem documentado nos últimos meses, mas parece que agora estamos no ponto em que o casal pode se beijar apaixonadamente em público sem qualquer medo da cobertura.

O Chefes de Kansas City deu uma festa no domingo após a partida mais recente da NFL e Swift estava presente com seu namorado e quarterback do Chiefs, Kelce.

Travis Kelce revela se beijaria, casaria ou mataria Taylor Swift em entrevista antiga

Os dois foram fotografados se beijando no Miracle on Main Street Christmas Bar em uma imagem que apareceu no X esta semana.

Kelce puxou a cantora para um beijo enquanto ela segurava uma taça de vinho. Foi uma das muitas fotos agradáveis ​​​​do casal enquanto eles passavam uma ótima noite juntos.

“PARAR ISSO É REAL”, comentou uma pessoa.

“NÃO ESTOU BEM”, brincou outro.

“Nós manifestamos isso”, acrescentou um terceiro.

Um relacionamento sério

O relacionamento parece estar se tornando cada vez mais público e os fãs da cantora parecem estar adorando.

Nos estágios iniciais, ambos permaneceram calados sobre a situação e ficou claro que estavam tateando o caminho para o relacionamento. Na verdade, eles estão namorando desde o verão, mas isso só se tornou público quando ela compareceu a um Chefes jogo em setembro.

Suas visitas aos jogos do Chiefs foram observadas de perto e Swift e Donna Kelcemãe de Travis, foram finalmente vistas juntas no Chefes de Kansas City jogo no domingo, depois de passar mais de dois meses sem aparecer em público.

Imagens da cantora do Cruel Summer curtindo o jogo em uma suíte ao lado de Donna surgiram nas redes sociais, além dela saindo com sua nova amiga, Ava Hunt, filha do dono do Chiefs Clarke Hunt.