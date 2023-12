Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrowafastado dos gramados pelo resto do ano devido a uma lesão no pulso, se vê no meio de rumores que sugerem infidelidade para com sua namorada de longa data, Olivia Holzmacher.

A especulação surgiu de uma postagem no Deuxmoi, uma plataforma de fofoca, dando a entender que Toca teve um caso com Brook Nadera irmã mais nova. Embora Deuxmoi não tenha confirmado nem negado a afirmação, eles intensificaram o burburinho postando mais detalhes.

Joe Burrow expressa profundo desapontamento com a lesão que o deixou de fora pelo resto da temporada da NFLRoberto Ortega

Esta não é a primeira vez Toca enfrentou alegações de envolvimento com alguém que não Marceneiro e as discussões sobre sua vida pessoal incluíram comentários sobre suas habilidades íntimas.

Sem comentários do casal

Enquanto isso, o status atual do relacionamento entre Marceneiro e Toca permanece obscuro, com alguns especulando que eles estão envolvidos.

A falta de comentários de qualquer uma das partes permitiu a circulação online de informações não verificadas, contribuindo para a persistência de rumores.

No contexto das manchetes da NFL, muitas vezes dominadas por controvérsias pessoais, como fotos vazadas e conteúdo explícito, o Toca o drama se tornou uma história nacional.

Se Toca ou Marceneiro abordará os rumores e esclarecerá que seu relacionamento permanece incerto, deixando a situação infeliz e sujeita a especulações contínuas.