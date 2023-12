Surpresa Natalina: Cadastro Único presenteia inscritos com algo inédito!

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CadÚnico, é um instrumento de coleta de dados que permite identificar as famílias de baixa renda e possibilita o acesso a diversos programas sociais.

Neste artigo, vamos explorar todos os detalhes sobre o CadÚnico, desde quem pode se inscrever até como realizar o cadastro. Continue lendo para obter todas as informações necessárias.

O que é o Cadastro Único?

O CadÚnico é um registro que reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda. Ele é utilizado como base para a seleção de beneficiários de diversos programas sociais, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Minha Casa, Minha Vida. Além disso, o CadÚnico também é utilizado por estados e municípios para a concessão de benefícios e serviços locais.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

Para se inscrever no Cadastro Único, é necessário atender a alguns requisitos. A família que deseja se inscrever deve ter uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 660,00. Caso a renda seja maior, é possível se inscrever desde que a renda familiar não ultrapasse três salários mínimos, ou seja, R$ 3.960,00.

É importante ressaltar que esses valores são atualizados periodicamente, conforme as políticas governamentais.

Como realizar o cadastro no CadÚnico?

O cadastro no CadÚnico pode ser realizado nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) presentes nos municípios brasileiros. É comum haver mais de uma unidade espalhada pela cidade, visando atender melhor cada região. Para se inscrever, é necessário comparecer ao CRAS mais próximo e apresentar alguns documentos.



Documentos necessários para o cadastro no CadÚnico

Documento de identificação (CPF ou Título de Eleitor) do responsável pela família, que deve ser uma pessoa maior de 16 anos e que more na mesma casa que a família.

Documentos de identificação (Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, RG, Carteira de Trabalho, entre outros) de todos os membros da família.

Comprovante de residência atual, como conta de energia ou de água, dos últimos três meses.

É importante que a família mantenha os dados atualizados no CadÚnico, caso ocorra alguma mudança nas informações fornecidas, como alteração de endereço, renda ou composição familiar. Essa atualização pode ser feita diretamente no CRAS.

Benefícios do CadÚnico

O Cadastro Único possibilita o acesso a uma série de benefícios e programas sociais. Dentre eles, destacam-se:

Bolsa Família: programa de transferência de renda direcionado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Benefício de Prestação Continuada (BPC): benefício destinado a idosos e pessoas com deficiência que não possuem meios de prover o próprio sustento.

Minha Casa, Minha Vida: programa de habitação popular que oferece condições facilitadas para a aquisição da casa própria.

Tarifa Social de Energia Elétrica: desconto na conta de energia elétrica para famílias de baixa renda.

Carteira do Idoso: documento que garante a prioridade no atendimento e o acesso a benefícios para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

Natal Estrelado: um presente para os inscritos no CadÚnico

No dia 09 de dezembro, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Corumbá realizará a 3ª edição do projeto Natal Estrelado, especialmente para os inscritos no Cadastro Único. O evento, que ocorrerá na Esplanada da Nob, a partir das 16 horas, oferecerá diversas atrações gratuitas para toda a família.

Durante o evento, serão disponibilizados brinquedos infláveis, cachorro-quente, guaraná, picolé e pipoca. Além disso, serão distribuídos 8 mil brinquedos da Estrela para crianças de 0 a 8 anos, que estão inscritas no CadÚnico e são assistidas pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) da região.

O ponto alto do Natal Estrelado será a chegada do Papai Noel e o show do Mundo Bita Oficial, um sucesso entre as crianças em todo o País. Além disso, serão realizados sorteios de diversos prêmios, como tanquinho, conjunto de mesa, fogão, cama box, guarda-roupa, armário de cozinha, jogo de sofá, televisão, geladeira, tablets, bicicletas e ventiladores. Também serão distribuídos prêmios em dinheiro, totalizando R$ 20.000,00, além de outros brindes.

A animação do Natal Estrelado contará com apresentações da Oficina de Dança do Pantanal, Academia Patrícia Gonzalez e Instituto Novo Olhar, proporcionando uma tarde festiva para os inscritos no Cadastro Único e os demais presentes.

Ademais, o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é uma ferramenta importante para o acesso a benefícios e programas sociais oferecidos pelo Governo Federal, estados e municípios. Ao se inscrever no CadÚnico, as famílias de baixa renda têm a oportunidade de participar de programas como o Bolsa Família, receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), ter acesso a moradia através do Minha Casa, Minha Vida, entre outros.

Além disso, eventos como o Natal Estrelado proporcionam momentos de diversão e alegria para os inscritos no CadÚnico, promovendo a inclusão social e o fortalecimento dos laços comunitários. Portanto, é fundamental que as famílias que se enquadram nos critérios do CadÚnico busquem se cadastrar e manter seus dados atualizados, garantindo assim o acesso aos benefícios disponíveis.