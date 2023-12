Susan Sarandon pede desculpas por comentários anti-semitas no comício de Nova York

Susan Sarandon está agora a recuar nas declarações anti-semitas que proferiu num comício pró-Palestina em Nova Iorque no mês passado… oferecendo as suas desculpas a qualquer pessoa que tenha ofendido.

A atriz postou uma longa declaração no Instagram na noite de sexta-feira, explicando que cometeu um “erro terrível” ao dizer que os judeus estão “experimentando como é ser muçulmano neste país, tantas vezes sujeito à violência”.

Susan pronunciou as palavras diante de uma grande multidão no comício de 17 de novembro na Union Square, em Manhattan.

Os manifestantes protestavam contra a guerra Israel-Hamas, que eclodiu depois de o grupo terrorista ter invadido o Estado judeu em 10 de Outubro. Militantes do Hamas, que governam os palestinianos na Faixa de Gaza, na Cisjordânia, massacraram cerca de 1.400 judeus, incluindo bebés.

Em sua postagem no IG, Susan disse que foi convidada para o evento, mas não deveria falar, mas acabou no palco com um microfone na mão, tentando comunicar preocupações sobre o aumento de crimes de ódio em todo o país.