Susie Wolff explode com as acusações da FIA: recebi abusos sobre meu trabalho e minha família

Susie Wolff atacou as acusações feitas contra ela e seu marido, o chefe da equipe Mercedes Esse é o Wolff.

A FIA lançou uma investigação sobre a dupla, que foi abandonada após apenas 48 horas, alegando que não havia provas para apoiá-la.

Vários chefes de equipe teriam pedido à FIA que tomasse medidas por causa de Esse é o Wolffa proximidade de vários membros do órgão dirigente e de sua esposa, principal apoiadora e presidente do projeto F1 Academy.

A FIA lançou a sua investigação, as equipas mostraram o seu apoio em declarações oficiais separadas e a FIA decidiu encerrar o caso em apenas dois dias.

Agora que o processo de investigação destes acontecimentos terminou, Susie Wolff expressou sua opinião sobre o ocorrido e defendeu-se contra denúncias que a vinculassem a um suposto conflito de interesses.

Declaração de Susie Wolff sobre os procedimentos da FIA

“Quando vi o comunicado divulgado pela FlA ontem à noite, minha primeira reação foi: ‘É isso?'”, Susie Wolff postado nas redes sociais.

“Durante dois dias, foram feitas insinuações sobre a minha integridade em público e através de briefings, mas ninguém da FIA falou diretamente comigo.

“Posso ter sido um dano colateral num ataque mal sucedido a outra pessoa, ou alvo de uma tentativa falhada de me desacreditar pessoalmente, mas trabalhei demasiado para ter a minha reputação posta em causa por um comunicado de imprensa infundado.

“Percorremos um longo caminho como esporte. Fiquei extremamente grato pelo apoio unificado das equipes de Fórmula 1. Trabalhei com tantas mulheres e homens apaixonados na F1 e na FIA, que têm os melhores interesses do nosso esporte no coração.

“No entanto, este episódio até agora ocorreu sem transparência ou responsabilização. Recebi abusos online sobre meu trabalho e minha família.

“Não me permitirei ser intimidado e pretendo continuar até descobrir quem instigou esta campanha e enganou a mídia.

“O que aconteceu esta semana simplesmente não é bom o suficiente. Como desporto, devemos exigir, e merecemos, melhor.”