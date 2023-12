Suspensões médicas do UFC Austin: Beneil Dariush, Arman Tsarukyan e Bobby Green enfrentam penas de 6 meses

Os veteranos do peso leve e headliners do UFC Austin, Beneil Dariush e Bobby Green, estão entre os lutadores que precisam de autorização médica para evitar uma suspensão de seis meses.

O Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas, que supervisiona o programa de esportes combativos do estado, divulgou recentemente suspensões médicas do evento, que aconteceu no último sábado no Moody Center em Austin, Texas, e foi ao ar na ESPN+.

Dariush e Green sofreram derrotas brutais por nocaute, perdendo respectivamente para Arman Tsarukyan e Jalin Turner nos eventos principal e co-principal. Apesar da vitória por nocaute, Tsarukyan também precisa de autorização médica para evitar uma longa paralisação.

Kerry Hatley, o árbitro da luta de Green, foi amplamente criticado pelo momento de sua paralisação; um porta-voz do TDLR disse que a comissão analisaria a luta em busca de erros, mas não disse se alguma ação seria tomada ou não.

Aqui está a lista completa de suspensões médicas do UFC Austin:

Arman Tsarukyan: Suspenso por no mínimo 30 dias e também suspenso por 180 dias, a menos que seja liberado por um médico.

Beneil Dariush: Suspenso por no mínimo 60 dias e também suspenso por 180 dias, a menos que seja liberado por um médico.

Jalin Turner: Suspenso até 10 de dezembro.

Bobby Green: Suspenso por no mínimo 60 dias e também suspenso por 180 dias, a menos que seja liberado por um médico.

Deiveson Figueiredo: Suspenso até 17 de dezembro.

Rob Font: Suspenso até 2 de janeiro de 2024.

Sean Brady: Suspenso no mínimo até 12 de dezembro, e também suspenso por 180 dias, a menos que seja liberado por um médico.

Kelvin Gastelum: Suspenso até 12 de dezembro.

Joaquim Silva: Suspenso por um mínimo de 60 dias e também suspenso por 180 dias, a menos que tenha autorização médica.

Clay Guida: Suspenso por no mínimo 30 dias e também suspenso por 180 dias, a menos que seja liberado por um médico.

Dustin Stoltzfus: Suspenso até 10 de dezembro.

Punahele Soriano: Suspenso até 10 de dezembro.

Miesha Tate: Suspensa por no mínimo 30 dias e também suspensa por 180 dias, a menos que seja liberada por um médico.

Julia Avila: Suspensa por no mínimo 45 dias e também suspensa por 180 dias, a menos que seja liberada clinicamente.

Cody Brundage: Suspenso até 10 de dezembro.

Zachary Reese: Suspenso por no mínimo 30 dias e também suspenso por 180 dias, a menos que seja liberado por um médico.

Drakkar Klose: Suspenso até 10 de dezembro.

Joe Solecki: Suspenso até 1º de fevereiro de 2024.

Rodolfo Bellato: Suspenso por no mínimo 30 dias e também suspenso por 180 dias, a menos que seja liberado por um médico.

Ihor Potieria: Suspenso até 1º de fevereiro de 2024.

Jared Gooden: Suspenso por no mínimo 45 dias e também suspenso por 180 dias, a menos que seja liberado por um médico.

Wellington Turman: Suspenso por no mínimo 45 dias e também suspenso por 180 dias, a menos que seja liberado por um médico.

Veronica Hardy: Suspensa até 12 de dezembro.

Jamey-Lyn Horth: Suspenso até 2 de janeiro de 2024.