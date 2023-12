Suzano segue com MAIS DE 50 VAGAS ABERTAS; Se candidate!

A Suzano, empresa multinacional brasileira, referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, por meio do plantio de árvores de eucalipto, está contratando no mercado. Quer dizer, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os cargos disponíveis:

Agente Florestal – Ribas do Rio Pardo – MS – Efetivo;

Analista Comunicação – Temporário –

Analista Inteligência Comercial – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Manutenção – Aracruz – ES – Efetivo;

Analista Recursos Humanos – Ribas Do Rio Pardo – MS – Efetivo;

Analista de Tecnologia Informação – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente Operações Florestais – Ribas Do Rio Pardo – MS – Efetivo;

Assistente Recursos Humanos I – Limeira – SP -Efetivo;

Consultor (a) de Manutenção II – Mucuri – BA – Efetivo;

Consultor (a) de Processos II – Limeira – SP – Efetivo;

Controlador (a) de Recebimento CSC – Jacareí – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Engenharia de Manutenção e Confiabilidade – Mogi Das Cruzes – SP – Efetivo;

Coordenador (a) Logística Florestal – Malha Viária – Imperatriz – MA – Efetivo;

Gerente de Produção – Jacareí – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Manutenção – Açailândia – MA – Efetivo;

Técnico (a) Logística Florestal II – Três Lagoas – MS – Efetivo;

Técnico (a) Manutenção Elétrica III – Imperatriz – MA – Efetivo;

Técnico (a) de Operações Florestais II – Afirmativa Para Mulheres – Três Lagoas – MS – Efetivo;

Técnico (a) de Silvicultura III – Ribas Do Rio Pardo – MS – Efetivo.

Mais sobre a Suzano

Sobre a Suzano, podemos frisar que a empresa está entre as principais fabricantes de papéis da América Latina e exporta seus produtos para mais de 100 países, por meio dos quais se faz presente na vida de bilhões de pessoas.

Além disso, investindo há cerca de 90 anos em inovação e tecnologia, atualmente possui capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. Para que todos esses avanços sejam possíveis, conta com equipes de aproximadamente 35 mil colaboradores.

Em resumo, trata-se da maior fabricante de celulose do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina. Seus produtos atendem mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do planeta e exporta para mais de 100 países.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ser redirecionado à página da Gupy. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

