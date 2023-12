Swifties acusam os Mahomes de vigiar Taylor Swift e Travis Kelce na festa de Natal

Tele Chefes de Kansas City‘quarterback titular, Patrick Mahomese sua esposa Brittany deram uma grande festa de Natal no fim de semana que deixou Taylor Swift fãs indignados porque nenhum deles postou uma foto dela nem de seu namorado, Travis Kelce.

O casal tem sido o centro das atenções dos fãs da artista musical, apelidada de “Swifties”, desde que começaram a namorar em setembro de 2023. Os namorados de Swift costumam ser uma fonte de inspiração para sua música e os fãs adoram acompanhar o relacionamento como resultado , mesmo que ela queira que eles permaneçam privados.

Então, na festa de Natal dos Mahomes realizada no “Miracle on Main Street” em Kansas City, Missouri, os fãs decepcionaram que deduziram que a artista da Eras Tour e seu novo namorado estavam presentes (vestidos de esquilos), mas conseguiram evitar postagens nas redes sociais.

Um fã respondeu a uma postagem no Instagram com: “Gatekeeping deveria ser ilegal, especialmente as fotos de Tay e Trav combinando”.

Enquanto outro acrescentou: “Lyndsay e Blake estão ótimos, assim como você e Patrick, mas Tavis [a portmanteau of their names]”.

Doce abraço de Taylor Swift com Brittany Mahomes antes do jogo Chiefs-PackersParker Johnson

Um terceiro postou: “Estamos implorando aqui para nos mostrar os esquilos”, e um quarto concordou escrevendo: “por favor, mostre-nos os esquilos hahahaha para fechar a internet hahahaha também vocês são todos muito fofos.

Kelce falou anteriormente sobre seu desejo comum de permanecer privado e fora dos holofotes no podcast que ele compartilha com seu irmão, mas uma estrela como Swift terá pouco respeito por esse desejo.

“Eu sei que trouxe toda essa atenção para mim, certo?” Kelce disse para “New Heights”. “Quero respeitar nossas vidas. Ela não gosta tanto da mídia quanto eu faço esse programa toda semana.”

Chiefs perdem na Semana 13

No que foi um pouco perturbado, o Green Bay Packers derrotou os líderes da AFC West por 27-19 em sua casa, Lambeau Field.

A defesa do Chiefs concedeu pontos em todos os quartos, sofrendo sete em cada um dos três primeiros antes do sexto lugar na final. O ataque apareceu, marcando 19 pontos enquanto Mahomes arremessava para 210 jardas e um touchdown, mas foi demitido três vezes.

Os Chiefs mantêm uma vantagem de dois jogos no topo da divisão como o Denver Broncosocupando o segundo lugar, também perdeu na semana 13. A equipe do Missouri tentará colocar o show de volta na estrada contra o Buffalo Bills na semana 14, em 10 de dezembro.