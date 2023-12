Sydney Sweeney está pegando fogo enquanto espalha ternura ao falar sobre ‘Anyone But You’

At 26 anos, Sidney Sweeney brilha em cada espaço onde está, em cada passarela por onde passa, em cada tapete vermelho onde está para ser fotografada ou em cada programa de TV que assiste, como foi o caso do “The Tonight Show with Jimmy Fallon” da última terça-feira, onde ela apareceu com um lindo cabelo loiro solto e um ousado minivestido escarlate que deixou todos de boca aberta.

A roupa que Sweeney exibido no famoso programa de TV foi feito pela Balmain e combinou maravilhosamente com a atriz de “Euphoria”, com seu corte frontal assimétrico, sua roseta no quadril, suas ombreiras coloridas, seus saltos vermelhos e sua bolsa da mesma marca com ‘ estampa de crocodilo’.

Filme romântico aguardado

Sidney esteve no programa para divulgar seu próximo filme, “Anyone But You” e tudo combinou, talvez pela proximidade das festas de fim de ano, a atriz optou por um batom escarlate e usou as unhas pintadas no mesmo tom, culminando seu look com anéis.

Romance no horizonte?

Sweeney falou sobre seu filme no qual divide os créditos com Glen Powellfamoso por sua participação em Top Gun Maverick, que por sua vez já desmentiu em outros programas quando questionado sobre um possível romance, mas sem desmerecer a grande química entre eles: “Não há nada, mas nos amamos. Sinceramente, ela é uma das os seres humanos mais espetaculares que já conheci. Ela é realmente ótima.”