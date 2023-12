Sydney Sweeney mordida por Huntsman Spider, reação aterrorizada na câmera

Sidney Sweeney teve uma prévia de seu próximo papel como Mulher-Aranha quando uma aranha de verdade a picou no set de um filme diferente… e as câmeras capturaram sua reação aterrorizada.

Normalmente, chamaríamos isso de erro de gravação – uma cena do set de sua comédia romântica “Anyone But You”, que foi filmada na Austrália – mas é difícil rir quando você vê e ouve seu grito.

As aranhas caçadoras estão amplamente à espreita em Down Under e, embora suas mordidas sejam dolorosas, seu veneno não prejudica os humanos. Os médicos no set imediatamente verificaram Sydney e ela estava bem.